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    Думки вголос

    Ніякого інтернету в Росії не буде, тільки на пошті в кабінках

    Розгром соціальних мереж в РФ йде за двома напрямками. Перший - блокування адрес, другий - посилення законів.
    Мовою оригіналу В понедельник в Москве был дождь (на самом деле нет) Ленин родился в Петрограде (на самом деле нет) Юра Шатунов - солист группы «Ласковый апрель» (на самом деле нет) Волга впадает в Азовское море (на самом деле нет) «Дорогой, я беременна!» (на самом деле нет!). За каждое из этих высказываний теперь
    • Сергій Талк

      Публіцист

    • Сьогодні, 07:26
    • Розсилка

    Розгром соціальних мереж в РФ йде за двома напрямками. Перший - блокування адрес, другий - посилення законів.

    Мовою оригіналу

    1. В понедельник в Москве был дождь (на самом деле нет)
    2. Ленин родился в Петрограде (на самом деле нет)
    3. Юра Шатунов - солист группы «Ласковый апрель» (на самом деле нет)
    4. Волга впадает в Азовское море (на самом деле нет)
    5. «Дорогой, я беременна!» (на самом деле нет!).

    За каждое из этих высказываний теперь полагается штраф 100 тысяч рублей! Об этом говорит принятый Госдумой в первом чтении «Закон о распространении недостоверной информации в Интернете».

    То есть написал пять таких строчек - должен 500 тысяч, написал десять - уже миллион!

    Я же говорю, после Чемпионата мира никакого Интернета не будет, только на почте в кабинках. Так что пока можете потренироваться.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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