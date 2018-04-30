Ніякого інтернету в Росії не буде, тільки на пошті в кабінках

Розгром соціальних мереж в РФ йде за двома напрямками. Перший - блокування адрес, другий - посилення законів.

Мовою оригіналу В понедельник в Москве был дождь (на самом деле нет) Ленин родился в Петрограде (на самом деле нет) Юра Шатунов - солист группы «Ласковый апрель» (на самом деле нет) Волга впадает в Азовское море (на самом деле нет) «Дорогой, я беременна!» (на самом деле нет!). За каждое из этих высказываний теперь

Розгром соціальних мереж в РФ йде за двома напрямками. Перший - блокування адрес, другий - посилення законів.

Мовою оригіналу

В понедельник в Москве был дождь (на самом деле нет) Ленин родился в Петрограде (на самом деле нет) Юра Шатунов - солист группы «Ласковый апрель» (на самом деле нет) Волга впадает в Азовское море (на самом деле нет) «Дорогой, я беременна!» (на самом деле нет!).

За каждое из этих высказываний теперь полагается штраф 100 тысяч рублей! Об этом говорит принятый Госдумой в первом чтении «Закон о распространении недостоверной информации в Интернете».

То есть написал пять таких строчек - должен 500 тысяч, написал десять - уже миллион!

Я же говорю, после Чемпионата мира никакого Интернета не будет, только на почте в кабинках. Так что пока можете потренироваться.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»