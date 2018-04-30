Ніякого інтернету в Росії не буде, тільки на пошті в кабінках
- Сьогодні, 07:26
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Розсилка
Розгром соціальних мереж в РФ йде за двома напрямками. Перший - блокування адрес, другий - посилення законів.
Мовою оригіналу
- В понедельник в Москве был дождь (на самом деле нет)
- Ленин родился в Петрограде (на самом деле нет)
- Юра Шатунов - солист группы «Ласковый апрель» (на самом деле нет)
- Волга впадает в Азовское море (на самом деле нет)
- «Дорогой, я беременна!» (на самом деле нет!).
За каждое из этих высказываний теперь полагается штраф 100 тысяч рублей! Об этом говорит принятый Госдумой в первом чтении «Закон о распространении недостоверной информации в Интернете».
То есть написал пять таких строчек - должен 500 тысяч, написал десять - уже миллион!
Я же говорю, после Чемпионата мира никакого Интернета не будет, только на почте в кабинках. Так что пока можете потренироваться.
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