При згадці слова «Україна» у мешканців Кремля має починатися нервовий тик
- Сьогодні, 15:10
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Розсилка
«Я б на місці українців взяв ще на себе Тунгуський метеорит і чуму 1567 року»
Мовою оригіналу
Слышали новость? Оказывается, напавшие на российскую базу в Сирии дроны были изготовлены из украинских комплектующих и чуть ли не подготовлены Украиной. Так считает Генштаб РФ под командованием шамана Шойгу. И знаете, я бы на месте украинцев не отказывался!
Более того, я бы взял ещё на себя тунгусский метеорит и чуму 1567 года. Чтобы при упоминании слова «Украина» обитатели Кремля вздрагивали и бросались в падучую.
Да что там слово, при одной только букве «У» пусть у Путина начинается нервный тик. При двух буквах - так, а при трёх - пук. Ему при таком раскладе недолго осталось.
Джерело: блог Сергія Талка