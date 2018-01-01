При згадці слова «Україна» у мешканців Кремля має починатися нервовий тик

«Я б на місці українців взяв ще на себе Тунгуський метеорит і чуму 1567 року»

Мовою оригіналу Слышали новость? Оказывается, напавшие на российскую базу в Сирии дроны были изготовлены из украинских комплектующих и чуть ли не подготовлены Украиной. Так считает Генштаб РФ под командованием шамана Шойгу. И знаете, я бы на месте украинцев не отказывался! Более того, я бы взял ещё на себя тунгусский метеорит и чуму 1567 года.

Володимир Путін

«Я б на місці українців взяв ще на себе Тунгуський метеорит і чуму 1567 року»

Мовою оригіналу

Слышали новость? Оказывается, напавшие на российскую базу в Сирии дроны были изготовлены из украинских комплектующих и чуть ли не подготовлены Украиной. Так считает Генштаб РФ под командованием шамана Шойгу. И знаете, я бы на месте украинцев не отказывался!

Более того, я бы взял ещё на себя тунгусский метеорит и чуму 1567 года. Чтобы при упоминании слова «Украина» обитатели Кремля вздрагивали и бросались в падучую.

Да что там слово, при одной только букве «У» пусть у Путина начинается нервный тик. При двух буквах - так, а при трёх - пук. Ему при таком раскладе недолго осталось.

Джерело: блог Сергія Талка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»