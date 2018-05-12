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    Думки вголос

    Росіяни виростили нового диктатора

    • Сергій Талк

      Публіцист

    • Сьогодні, 07:06
    • Розсилка

    Чи є у Росії майбутнє?

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    В 1987 году на экраны вышел фильм «Покаяние». Он рассказывал о диктаторе, которого в наказание выкапывают из могилы и таким образом лишают покоя. Сам диктатор представлен отвратительным и мерзким, особенно, когда он ест. Режиссёр показывает людоеда. Тогда фильм произвёл огромное впечатление и, собственно, стал одним из провозвестников перестройки.

    Я никогда не думал, что доживу до тех времён, когда в России снова будут выкапывать диктатора. Но не для наказания, а для прославления. Убивал? Хорошо. Уничтожал? Так и надо. Стирал в лагерную пыль? Можем повторить! Вот это ужасает.

    Двадцать пять лет ничему не научили людей. Более того, они из плешивого опарыша вырастили себе нового диктатора. Есть ли у этой страны при таком подходе будущее? Боюсь, что нет.

    Вот о чём я думал во время парадов и праздничных маршей 9 мая.

    Джерело: блог Сергія Талка

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