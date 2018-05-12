Росіяни виростили нового диктатора

Чи є у Росії майбутнє?

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В 1987 году на экраны вышел фильм «Покаяние». Он рассказывал о диктаторе, которого в наказание выкапывают из могилы и таким образом лишают покоя. Сам диктатор представлен отвратительным и мерзким, особенно, когда он ест. Режиссёр показывает людоеда. Тогда фильм произвёл огромное впечатление и, собственно, стал одним из провозвестников перестройки.

Я никогда не думал, что доживу до тех времён, когда в России снова будут выкапывать диктатора. Но не для наказания, а для прославления. Убивал? Хорошо. Уничтожал? Так и надо. Стирал в лагерную пыль? Можем повторить! Вот это ужасает.

Двадцать пять лет ничему не научили людей. Более того, они из плешивого опарыша вырастили себе нового диктатора. Есть ли у этой страны при таком подходе будущее? Боюсь, что нет.

Вот о чём я думал во время парадов и праздничных маршей 9 мая.

Джерело: блог Сергія Талка

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