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    Думки вголос

    Куди пливе морський риболовецький флот України?

    Світлана Кушнір стверджує, що&nbsp; - Куди пливе морський риболовецький флот України?
    Світлана Кушнір стверджує, що 

    Чиновники реалізують схему, щоб просто передати кораблі «своїм» компаніям за безцінь?

    Мовою оригіналу

    Активно циркулирует информация, что сразу несколько рыболовных компаний из Украины и Евросоюза на этой неделе получили предложение приобрести находящиеся в государственной собственности морские суда, зарегистрированные на Fishing Company S.A., расположенную на Британских Виргинских Островах.

    Похоже, что в Офисе президента Владимира Зеленского осознали – с такими темпами реформ помощи МВФ не будет. Поэтому ОП и Кабмин решили, что единственный способ пополнить бюджет – это распродажа государственных активов.

    Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что из всех имеющихся в распоряжении государства судоходных активов – продажа морских судов – наиболее логична. В первую очередь потому, что морские суда достаточно востребованы и их мореходные качества не подвергаются сомнению. Вопрос тут в другом - а поступят ли вырученные от продажи деньги в бюджет Украины? Ведь сделка обещает быть крайне непрозрачной. Да и приватизация совершается в спешке.

    Вот почему и в коридорах Государственного агентства рыбного хозяйства, и в сфере морского рыболовства в целом звучат мнения, что на самом деле чиновники просто реализуют схему, чтобы просто передать корабли «своим» компаниям за бесценок.

    А с учетом того, как вершатся дела в украинском судоходстве, это означает, что корабли просто поменяют одну офшорную компанию на другую и уже навсегда «уплывут» из собственности государства Украина. А мы с вами этого даже не заметим.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Кабмін МВФ бюджет рибальство
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