Куди пливе морський риболовецький флот України?

Чиновники реалізують схему, щоб просто передати кораблі «своїм» компаніям за безцінь?

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Активно циркулирует информация, что сразу несколько рыболовных компаний из Украины и Евросоюза на этой неделе получили предложение приобрести находящиеся в государственной собственности морские суда, зарегистрированные на Fishing Company S.A., расположенную на Британских Виргинских Островах.

Похоже, что в Офисе президента Владимира Зеленского осознали – с такими темпами реформ помощи МВФ не будет. Поэтому ОП и Кабмин решили, что единственный способ пополнить бюджет – это распродажа государственных активов.

Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что из всех имеющихся в распоряжении государства судоходных активов – продажа морских судов – наиболее логична. В первую очередь потому, что морские суда достаточно востребованы и их мореходные качества не подвергаются сомнению. Вопрос тут в другом - а поступят ли вырученные от продажи деньги в бюджет Украины? Ведь сделка обещает быть крайне непрозрачной. Да и приватизация совершается в спешке.

Вот почему и в коридорах Государственного агентства рыбного хозяйства, и в сфере морского рыболовства в целом звучат мнения, что на самом деле чиновники просто реализуют схему, чтобы просто передать корабли «своим» компаниям за бесценок.

А с учетом того, как вершатся дела в украинском судоходстве, это означает, что корабли просто поменяют одну офшорную компанию на другую и уже навсегда «уплывут» из собственности государства Украина. А мы с вами этого даже не заметим.

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