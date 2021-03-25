Кінцеві строки встановлення лічильників газу відтерміновано на два роки

Газові компанії встановлюватимуть лічильники споживачам до 1 січня 2023 року

Кабмін має розробити та затвердити порядок компенсації витрат споживачам, які встановили лічильники газу власним коштом

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» щодо перегляду термінів встановлення споживачам лічильників природного газу» № 1338-IX.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Метою документа є поліпшення роботи із запровадження 100% комерційного обліку природного газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, у яких природний газ використовується, зокрема, для приготування їжі.

Так, документ передбачає продовження до 1 січня 2023 року встановлення компаніями, що здійснюють розподіл газу на відповідній території, лічильників у помешканнях споживачів, де газ використовується лише для приготування їжі. Також відтерміновується обов’язок газорозподільних компаній припиняти розподіл палива споживачам у разі їхньої відмови від встановлення лічильників газу.

Також газорозподільні компанії будуть зобов’язані щокварталу подавати до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, звіт про встановлення лічильників газу або припинення розподілу газу споживачам, які відмовилися від їх встановлення.

НКРЕКП повинна буде щокварталу оприлюднювати на своєму веб-сайті відомості про виконання газорозподільними компаніями вказаних обов’язків.

Зі свого боку Кабінет міністрів має у тримісячний строк розробити та затвердити порядок компенсації витрат побутовим споживачам, які забезпечили встановлення індивідуальних лічильників газу власним коштом, у розмірі середньозваженої вартості встановлення лічильників.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила цей закон 5 березня 2021 року. Його підтримали 244 народних депутати.

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