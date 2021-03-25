Уряд дозволив українцям гуляти без масок

Чиновники МОЗ уточнили, що масковий режим не передбачений у парках і скверах

Міністерство охорони здоров'я уточнило перелік місць для обов’язкового носіння масок у регіонах «червоної зони». Тепер на вулиці та в парках можна гуляти без маски. Про це повідомляється на сайті МОЗу.

«Так, згідно з цими змінами, масковий режим не передбачений у парках і скверах, як це помилково зазначили у своїх новинах деякі ЗМІ», – йдеться у повідомленні.

Водночас за інформацією МОЗ, носіння масок є обов’язковим у закладах охорони здоров’я та освіти, підземних переходах, зупинках громадського транспорту та інших територіях загального користування за неможливості дотримання фізичної дистанції не менше як 1 метра.

Раніше у Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що правоохоронці не планують одразу штрафувати людей, які перебувають у громадських місцях без маски. Як розповів заступник директора департаменту комунікацій МВС Ярослав Тракало, правоохоронці спершу робитимуть попередження.

23 березня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що загального локдауну в Україні через стрімке поширення коронавірусу найближчим часом не буде. Обмеження вводитимуться лише у регіонах, де є спалах Covid-19.

Станом на ранок 25 березня в «червоній» зоні перебувають Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська та Чернівецька області. Миколаївська, Тернопільська та Черкаська області на межі потрапляння в «червону» зону карантину.

Кабмін посилив правила перебування громадян на територіях загального користування в регіонах «червоної» карантинної зони. Тепер громадяни зобов'язані тут носити маски, зокрема, в парках і на вулицях.

Також Кабмін посилив правила в'їзду в Україну. Тепер всім громадянам, у тому числі українцям, необхідно мати при в'їзді в країну негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Тим часом в Україні зафіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусу а також знову зафіксовано антирекорд за смертністю від хвороби. За минулу добу в Україні було виявлено 16 669 нових хворих на коронавірус. Вчора хвороба забрала життя в 362 українців.

Додамо, що у світі понад 125 млн випадків коронавірусу.

Читайте також: