Хто має служити в армії

Війна – це вихід за межі комфорту, а перемога – за межі можливого

Для більшості посполитих останніми десятиліттями війна була футболом і фільмами про війну.

Але війна – це не футбол і не кіно.

Інколи можна побачити дивну картину.

Підготовлені і мотивовані чоловіки-козаки місяцями штурмують безрезультатно військкомати.

Особливо з офіцерськими званнями.

У той час в армію гребуть тих, хто не готовий ні фізично, ні психологічно.

Війна – це вихід за межі комфорту, а перемога – за межі можливого.

Тому посполиті записують відосики в дусі «мама забери мене додому».

Формується чіткий поділ на козаків і посполитих.

На війну мають брати чоловіків-козаків.

Посполиті, які випадково потрапили як вони думали на футбол і у кіно, тут не проканають.

Тому тре дозволити посполитим вернутися до плуга, а козакам – стати до лав побратимів.

Цей водорозділ неминучий. І зовсім не образливий.

Єдине, що посполиті мають не вештатися з алкоголем без потреб, а працювати в тилу на фронт.

А мотивованих не мусолити місяцями під військкоматами.

Джерело: Блог Юрія Сиротюка

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