Хто має служити в армії
Війна – це вихід за межі комфорту, а перемога – за межі можливого
Для більшості посполитих останніми десятиліттями війна була футболом і фільмами про війну.
Але війна – це не футбол і не кіно.
Інколи можна побачити дивну картину.
Підготовлені і мотивовані чоловіки-козаки місяцями штурмують безрезультатно військкомати.
Особливо з офіцерськими званнями.
У той час в армію гребуть тих, хто не готовий ні фізично, ні психологічно.
Війна – це вихід за межі комфорту, а перемога – за межі можливого.
Тому посполиті записують відосики в дусі «мама забери мене додому».
Формується чіткий поділ на козаків і посполитих.
На війну мають брати чоловіків-козаків.
Посполиті, які випадково потрапили як вони думали на футбол і у кіно, тут не проканають.
Тому тре дозволити посполитим вернутися до плуга, а козакам – стати до лав побратимів.
Цей водорозділ неминучий. І зовсім не образливий.
Єдине, що посполиті мають не вештатися з алкоголем без потреб, а працювати в тилу на фронт.
А мотивованих не мусолити місяцями під військкоматами.
Джерело: Блог Юрія Сиротюка