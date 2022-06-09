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    Думки вголос

    Хто має служити в армії

    Серед українців безліч мотивованих та досвідчених воїнів - Хто має служити в армії
    Серед українців безліч мотивованих та досвідчених воїнів
    фото: ЗСУ

    Війна – це вихід за межі комфорту, а перемога – за межі можливого

    Для більшості посполитих останніми десятиліттями війна була футболом і фільмами про війну.

    Але війна – це не футбол і не кіно.

    Інколи можна побачити дивну картину.

    Підготовлені і мотивовані чоловіки-козаки місяцями штурмують безрезультатно військкомати.

    Особливо з офіцерськими званнями.

    У той час в армію гребуть тих, хто не готовий ні фізично, ні психологічно.

    Війна – це вихід за межі комфорту, а перемога – за межі можливого.

    Тому посполиті записують відосики в дусі «мама забери мене додому».

    Формується чіткий поділ на козаків і посполитих.

    На війну мають брати чоловіків-козаків.

    Посполиті, які випадково потрапили як вони думали на футбол і у кіно, тут не проканають.

    Тому тре дозволити посполитим вернутися до плуга, а козакам – стати до лав побратимів.

    Цей водорозділ неминучий. І зовсім не образливий.

    Єдине, що посполиті мають не вештатися з алкоголем без потреб, а працювати в тилу на фронт.

    А мотивованих не мусолити місяцями під військкоматами.

    Джерело: Блог Юрія Сиротюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна українці Україна окупація #stoprussia
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    Хто має служити в армії