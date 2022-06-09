Біля Мар’їнки збунтувався цілий полк мобілізованих бойовиків – ЗМІ

Усіх бунтівників відправили в СІЗО

На Донеччині з Запорізького у напрямку Мар'їнки цілий полк мобілізованих бойовиків з квазіреспубліки збунтувався і відмовився штурмувати місто. Про це повідомляє «24 канал» з посилання на джерела у розвідці.

Усіх бунтівників відправили в СІЗО. Ще 6 червня бойовиків з квазіреспубліки на Донеччині з Запорізького напрямку перекинули в Донецьку область для штурму Мар'їнки. Того ж вечора 15 осіб одразу ж втекли, сподіваючись, що це врятує їх від наших захисників та захисниць.

Через два дні, 8 червня, увесь полк бойовиків почав бунтувати. Однак російські окупанти доклали чимало зусиль, щоб «заспокоїти» бойовиків. Усіх «бунтарів» заарештували й відправили в СІЗО у Донецьку.

Як раніше повідомлялося, бойовики «ДНР» підняли бунт та записали звернення до Путіна. До слова, у російських окупантів на Харківському напрямку почалися масові бунти. Цілі підрозділи відмовляються йти у наступ. Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку вдалося перехопити СБУ.