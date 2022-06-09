У повітряний простір ЄС увірвався невідомий літак

Літак летів на малій висоті та перетнув кордони чотирьох європейських країн

Повітряний простір чотирьох європейських країн порушив невідомий літак, пілот якого не відповідав на радіо виклики. Про це повідомляє Digi24.

У середу ввечері, 8 червня, у повітряний простір чотирьох країн зайшов невідомий приватний літак Beechcraf. Транспорт побував у повітряному просторі Угорщини, Румунії, Болгарії та Сербії.

Літак послідовно перехоплювали румунській та угорські Повітряні сили. Також політ Beechcraf контролювали американські літаки F-16 із румунської військової авіабази НАТО.

Літак летів на малій висоті та перетнув кордони чотирьох європейських країн. Двомоторний літак Beechcraft, приналежність якого не вдалося розпізнати, піднявся у повітря в Угорщині в районі Дебрецена приблизно о 17:30 без схваленого плану польоту та без увімкненого транспондера.

У повітрі несанкціонований політ контролювали представники Військово-повітряних сил (ВПС) Румунії та Угорщини, а також американськими літаками НАТО.

Близько 19:00 літак протягом двох хвилин перетинав повітряний простір Сербії, а потім залетів до Болгарії.

За даними видання, яке повідомило про інцидент, на борту приватного літака перебувалодвоє людей. При цьому пілот не відповідав на радіозапити льотчиків та візуальні сигнали, які подавали військові літаки, які його супроводжували.

Водночас, зазначають у відомстві, літак не показував ворожої чи небезпечної поведінки.

У румунському Міноборони додали, що в даний час болгарська влада вивчає зону останньої відомої позиції літака для його ідентифікації та з'ясування деталей.

Нагадаємо, наприкінці березня повітряний простір Швеції порушили російські літаки з ядерними бомбами