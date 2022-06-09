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  4. Атака на Житомирщину: ракета влучила у багатоповерхівку
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    Події в Україні

    Атака на Житомирщину: ракета влучила у багатоповерхівку

    Атака на Житомирщину: ракета влучила у багатоповерхівку
    фото з відкритих джепрел

    Наразі інформації про загиблих та постраждалих немає

    Сьогодні вночі, 9 червня, ворог знову атакував Житомирську область. Про це повідомив голова голова Житомирської ВА Віталій Бунечко.

    «Близько першої години ночі 9 червня російською ракетою була пошкоджена багатоповерхова будівля у Новоград-Волинському. Наразі інформації про загиблих та постраждалих немає. На місці події працюють правоохоронці», – написав він.

    «Кожен злочин російських військових на Житомирщині повинен бути ретельно зафіксований. Врешті решт все це стане основою для вироку російському злочинному режиму і тим, хто виконує його накази», – додав голова ОВА.

    Нагадаємо, триває 106-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти застосовують артилерію вздовж лінії зіткнення на Донецькому напрямку. Також зусилля противника зосереджені на підготовці до продовження наступу в напрямку населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове.

    Читайте також: Удар по Житомирщині, атака на «Азот». Ситуація в регіонах станом на ранок 9 червня

    Теги: росія окупанти війна Україна Житомирщина окупація Віталій Бунечко #stoprussia
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    Атака на Житомирщину: ракета влучила у багатоповерхівку