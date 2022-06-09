Атака на Житомирщину: ракета влучила у багатоповерхівку

Наразі інформації про загиблих та постраждалих немає

Сьогодні вночі, 9 червня, ворог знову атакував Житомирську область. Про це повідомив голова голова Житомирської ВА Віталій Бунечко.

«Близько першої години ночі 9 червня російською ракетою була пошкоджена багатоповерхова будівля у Новоград-Волинському. Наразі інформації про загиблих та постраждалих немає. На місці події працюють правоохоронці», – написав він.

«Кожен злочин російських військових на Житомирщині повинен бути ретельно зафіксований. Врешті решт все це стане основою для вироку російському злочинному режиму і тим, хто виконує його накази», – додав голова ОВА.

Нагадаємо, триває 106-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти застосовують артилерію вздовж лінії зіткнення на Донецькому напрямку. Також зусилля противника зосереджені на підготовці до продовження наступу в напрямку населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове.