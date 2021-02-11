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    Думки вголос

    Проспект Бандери в Києві є і буде

    • Юрій Сиротюк
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    Проспект Бандери в Києві є і буде

    Окружний адмінсуд став символом держзради і беззаконня. Він негайно має бути розформований

    Хочу вгамувати радість путінят: проспект Бандери в Києві є і буде

    Одіозне рейдерське рішення щодо скасування перейменування проспекту Бандери в Києві, ухвалене потайки мегаодіозною суддею Окружного адмінсуду м. Києва Маруліною (до речі призначеною Петром Порошенком) ухвалене потайки 28 січня не вартує і паперу на якому написане.

    До речі, тою самою Маруліною, яка заборонила українцям відзначати пам’ятні дні і дати.

    Воно очевидно неправосудне, незаконне і зрештою безграмотне.

    Ми вже поставили крапку в цьому рішенні, коли пройшли всі інстанції і підтвердили абсолютну правомірність перейменування в судах з російською агенткою Бережною.

    Але путінята не заспокоїлися і штампанули чергове дурнувате рішення.

    Ну що ж підемо в апеляцію, і переможемо знову.

    А поки – проспект Бандери є.

    Але цього вже мало.

    Як і мало відсторонення і притягнення до відповідальності одіозної судді.

    Нині весь Окружний адмінсуд став символом держзради і беззаконня.

    Він негайно має бути розформований.

    Так само чекаю реакції нинішнього складу Київради. І не просто вчасно поданої апеляції. А повторного рішення щодо підтвердження перейменування улюбленого киянами проспекту Бандери. Це їхній обов’язок.

    А ми знущатися над нашими мертвими не дамо нікому.

    Тому боротьба триває!

    А Перемога обов’язково Буде!

    П.С. Ідіотське рішення ОАСК

    Джерело: Блог Юрія Сиротюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Київ Степан Бандера Окружний адмінсуд
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