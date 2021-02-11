Окружний адмінсуд став символом держзради і беззаконня. Він негайно має бути розформований

Хочу вгамувати радість путінят: проспект Бандери в Києві є і буде

Одіозне рейдерське рішення щодо скасування перейменування проспекту Бандери в Києві, ухвалене потайки мегаодіозною суддею Окружного адмінсуду м. Києва Маруліною (до речі призначеною Петром Порошенком) ухвалене потайки 28 січня не вартує і паперу на якому написане.

До речі, тою самою Маруліною, яка заборонила українцям відзначати пам’ятні дні і дати.

Воно очевидно неправосудне, незаконне і зрештою безграмотне.

Ми вже поставили крапку в цьому рішенні, коли пройшли всі інстанції і підтвердили абсолютну правомірність перейменування в судах з російською агенткою Бережною.

Але путінята не заспокоїлися і штампанули чергове дурнувате рішення.

Ну що ж підемо в апеляцію, і переможемо знову.

А поки – проспект Бандери є.

Але цього вже мало.

Як і мало відсторонення і притягнення до відповідальності одіозної судді.

Нині весь Окружний адмінсуд став символом держзради і беззаконня.

Він негайно має бути розформований.

Так само чекаю реакції нинішнього складу Київради. І не просто вчасно поданої апеляції. А повторного рішення щодо підтвердження перейменування улюбленого киянами проспекту Бандери. Це їхній обов’язок.

А ми знущатися над нашими мертвими не дамо нікому.

Тому боротьба триває!

А Перемога обов’язково Буде!

П.С. Ідіотське рішення ОАСК

Джерело: Блог Юрія Сиротюка

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