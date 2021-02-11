Проспект Бандери в Києві є і буде
Окружний адмінсуд став символом держзради і беззаконня. Він негайно має бути розформований
Хочу вгамувати радість путінят: проспект Бандери в Києві є і буде
Одіозне рейдерське рішення щодо скасування перейменування проспекту Бандери в Києві, ухвалене потайки мегаодіозною суддею Окружного адмінсуду м. Києва Маруліною (до речі призначеною Петром Порошенком) ухвалене потайки 28 січня не вартує і паперу на якому написане.
До речі, тою самою Маруліною, яка заборонила українцям відзначати пам’ятні дні і дати.
Воно очевидно неправосудне, незаконне і зрештою безграмотне.
Ми вже поставили крапку в цьому рішенні, коли пройшли всі інстанції і підтвердили абсолютну правомірність перейменування в судах з російською агенткою Бережною.
Але путінята не заспокоїлися і штампанули чергове дурнувате рішення.
Ну що ж підемо в апеляцію, і переможемо знову.
А поки – проспект Бандери є.
Але цього вже мало.
Як і мало відсторонення і притягнення до відповідальності одіозної судді.
Нині весь Окружний адмінсуд став символом держзради і беззаконня.
Він негайно має бути розформований.
Так само чекаю реакції нинішнього складу Київради. І не просто вчасно поданої апеляції. А повторного рішення щодо підтвердження перейменування улюбленого киянами проспекту Бандери. Це їхній обов’язок.
А ми знущатися над нашими мертвими не дамо нікому.
Тому боротьба триває!
А Перемога обов’язково Буде!
П.С. Ідіотське рішення ОАСК
Джерело: Блог Юрія Сиротюка