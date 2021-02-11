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    На Черкащині через ожеледицю перекинулась вантажівка (фото)

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    На Черкащині сипатиме снігом до неділі 14 лютого - На Черкащині через ожеледицю перекинулась вантажівка (фото)
    На Черкащині сипатиме снігом до неділі 14 лютого
    Фото: Патрульна поліція Черкаської області

    Водій транспорту не постраждав

    У четвер, 11 лютого, на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-05 сталася автопригода. Водій вантажівки Mercedes не впорався з керуванням та з’їхав з дороги, повідомили в пресслужбі патрульної поліції.

    Зазначається, що така ситуація трапилася через ожеледицю. На щастя, керманич не постраждав. На місці працюють інспектори взводу патрульної поліції у місті Умань та рятівники. 

    Фото: Патрульна поліція Черкаської області
    Фото: Патрульна поліція Черкаської області

    Зазначимо, що на автомобільних дорогах державного значення Черкаської області діє тимчасове обмеження руху вантажного і великогабаритного транспорту

    Наразі діє заборона:

    • М-05 Київ – Одеса (км 143+009 – км 237+089);
    • Н-01 Київ – Знам’янка (км 123+687 – км 242+004);
    • Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м.Кременчук) – Маріуполь (км 81+003 – 168+695).

    Нагадаємо, на Черкащині розпочалися опади, які протягом дня поступово «накриють» всю область. За словами начальника Черкаського обласного гідрометцентру Віталія Постриганя, адвекція тепла (перенесення повітря в горизонтальному напрямку) зумовить підвищення температури повітря, тому льодяний дощ та мокрий сніг перейдуть у дощ.

    Сипатиме снігом до неділі 14 лютого. Із небезпечних явищ прогнозують: посилення вітру до 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети, ожеледь, на дорогах ожеледиця, значний сніг.

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    Теги: прогноз погоди Київ Черкаси вантажівки Черкащина снігопад дощ
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