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    У Києві вантажівка знесла легковик: відео моменту ДТП

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    ДТП сталась на в'їзді в Київ - У Києві вантажівка знесла легковик: відео моменту ДТП
    ДТП сталась на в'їзді в Київ
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Водій вантажівки порушив правила дорожнього руху, що призвело до аварії

    У середу, 10 лютого, ввечері на Брест-Литовському шосе сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля та Mitsubishi.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    За даними патрульних, до ДТП призвело порушення правил перестроювання.

    Оприлюднено відео моменту автопригоди.

    Водії транспортних засобів не зазнали тілесних ушкоджень.

    На водія вантажного автомобіля патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

    Як повідомлялося, 10 лютого на перетині вулиць Автозаводської та Пріорської в Оболонському районі Києва сталася ДТП. Автомобіль Citroen  повертав праворуч, порушивши вимогу дорожнього знаку, що призвело до зіткнення з автомобілем Toyota.

    8 лютого на Північному мосту в Києві зіткнулися вантажний автомобіль БАЗ та легковик Ford. Внаслідок ДТП автомобілі отримали суттєві пошкодження, їх довелося евакуювати.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ вантажівки водій ПДР автомобіль
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