Через погіршення погоди в Києві знову приспустили головний прапор

Прапор на київських пагорбах приспустять на 10 м

Циклон, що знову накриває столицю, змусить комунальників приспустити найбільший прапор України, встановлений на київських пагорбах. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Вячеслав Непоп.

«Погодні умови в Києві дедалі погіршуються, а отже, як і рекомендують фахівці, сьогодні ми знову приспускаємо наш головний прапор. Підняти його плануємо в суботу, 13 лютого, коли, за прогнозами синоптиків, циклон почне відступати від столиці», – сказав Непоп.

Як і зазвичай, повністю спускати прапор не будуть, а приспустять на 10 метрів. Це допоможе вберегти полотнище від поривів вітру, сила яких може становити у столиці до 50-55 км/год.

Як відомо, на сьогодні споруда флагштока на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні» є найбільшою в Україні, його висота – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Нагадаємо, 22 серпня мер Києва Віталій Кличко відкрив меморіал, де встановлений найвищий флагшток, на якому підняли найбільший прапор України. Висота флагштока сягає майже 90 метрів, вага – 32 тонни. А розміри полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Залежно від пори року полотнище прапора буде замінюватися на інше, виконане з іншого матеріалу. Також залежно від погодних умов, зокрема сильних поривів вітру, шторму, снігопаду – полотнище прапора може бути спущене.

Регламентні роботи для перевірки, у якому стані перебуває полотно прапора та інженерні елементи флагштока, проводяться за графіком.

11 лютого в Україну прийшов черговий циклон із Балкан.

Удень 11 лютого та вночі 12 лютого в Києві очікується ускладнення погодних умов. Зокрема, за прогнозом Українського гідрометцентру, у столиці очікується значний сніг та мокрий сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах снігові замети, ожеледиця.

12-13 лютого прогнозується значне зниження температури.