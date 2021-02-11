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    Через погіршення погоди в Києві знову приспустили головний прапор

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    Прапор приспустили, щоб&nbsp;вберегти полотнище від поривів вітру - Через погіршення погоди в Києві знову приспустили головний прапор
    Прапор приспустили, щоб вберегти полотнище від поривів вітру
    Фото з відкритих джерел

    Прапор на київських пагорбах приспустять на 10 м

    Циклон, що знову накриває столицю, змусить комунальників приспустити найбільший прапор України, встановлений на київських пагорбах. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Вячеслав Непоп.

    «Погодні умови в Києві дедалі погіршуються, а отже, як і рекомендують фахівці, сьогодні ми знову приспускаємо наш головний прапор. Підняти його плануємо в суботу, 13 лютого, коли, за прогнозами синоптиків, циклон почне відступати від столиці», – сказав Непоп.

    Як і зазвичай, повністю спускати прапор не будуть, а приспустять на 10 метрів. Це допоможе вберегти полотнище від поривів вітру, сила яких може становити у столиці до 50-55 км/год.

    Як відомо, на сьогодні споруда флагштока на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні» є найбільшою в Україні, його висота – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

    Нагадаємо, 22 серпня мер Києва Віталій Кличко відкрив меморіал, де встановлений найвищий флагшток, на якому підняли найбільший прапор України. Висота флагштока сягає майже 90 метрів, вага – 32 тонни. А розміри полотнища прапора – 16 на 24 метри.

    Залежно від пори року полотнище прапора буде замінюватися на інше, виконане з іншого матеріалу. Також залежно від погодних умов, зокрема сильних поривів вітру, шторму, снігопаду – полотнище прапора може бути спущене. 

    Регламентні роботи для перевірки, у якому стані перебуває полотно прапора та інженерні елементи флагштока, проводяться за графіком.

    11 лютого в Україну прийшов черговий циклон із Балкан.

    Удень 11 лютого та вночі 12 лютого в Києві очікується ускладнення погодних умов. Зокрема, за прогнозом Українського гідрометцентру, у столиці очікується значний сніг та мокрий сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах снігові замети, ожеледиця.

    12-13 лютого прогнозується значне зниження температури.

    Теги: Київ прапор КМДА снігопад
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