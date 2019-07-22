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    Думки вголос

    Україна знаходиться на порозі необільшовизму

    • Юрій Сиротюк

      Депутат Київради, ВО «Свобода»

    • Розсилка
    Україна знаходиться на порозі необільшовизму

    Люди так і не зрозуміли, що «зробимо їх разом» - стосується їх самих. Разом «зробили український народ»

    Країна на порозі необольшевизму

    Скільки б ми не робили революцій, вони все підчистять і зачистять виборами.

    Руками охлосу спрямованими олігархами.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.14%
    • ОПЗЖ
      13.02%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.12%
    • Голос
      5.84%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.01%
    • Сила і честь
      3.82%
    • Опозиційний блок
      3.03%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.40%
    • Партія Шарія
      2.23%
    • Свобода
      2.16%
    • Громадянська позиція
      1.05%
    • Партія зелених України
      0.65%
    • Самопоміч
      0.64%
    • Аграрна партія України
      0.49%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Патріот
      0.10%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%

    Люди так і не зрозуміли, що «зробимо їх разом» - стосується їх самих. Разом «зробили український народ».

    Як в Шевченка «присплять лукаві, і в огні її окраденую збудять».

    Стройні ряди Цинцинатів, заведених Володимиром Олександровичем Калігулою в парламент, змагатимуться з досвідченою партією окупації Путіна.

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    Країна з стадії транзиту впадає в турбулентність.

    А большевизм, не лише в суцільному правовому нігілізмі і владі «слуг і кухарок», і не лише в старому забутому гаслі: «Весь мір ...ми разрушим
    До основанья, а затєм
    Ми наш, ми новий мір построім -
    Кто бил нічем, тот станєт всєм».

    Цей большевизм руйнує сталість політичної тяглості. Державницьку спадкоємність. Нульова інституційна пам`ять. Абсолютно невідповідність парламенту ні потребам часу, ні інтересам української нації. Парламент Перекотиполе.

    Чи є ще парламент у світі, який так глибоко обрізає тяглість? Приведений виборами, а не повстаннями і переворотами.

    Постійне перетасування старої олігархічної колоди нових облич. Тільки з абсолютним винищенням національного.

    Не зруйнувавши кайданків неоколоніалізму, шашель руїни добиватиме основи державності.

    Щоб не було ні пам`яті, ні спадкоємності. Щоб коли в результаті чергово фейк-оновлення країну можна було «перезаснувати» приміром в каганат.

    Але нам своє робить. Ми ніколи не питали шансів і не зважали на відсотки.

    У нас вкрали країну, а значить її треба повернути назад.

    Кожна нульова точка - це лише свідчення початку сходження.

    А воно потрібне і можливе.

    Бо як не ми, то хто?

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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