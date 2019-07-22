Кличко натякнув, що тепер «Слуга народу» відповідальна за все



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Мер Києва Віталій Кличко очікує від нової влади дій

Перемогу на столичних округах здобуває партія «Слуга народу» і її кандидати-мажоритарники

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що дострокові вибори до Верховної Ради відбулися вільно і демократично. І фактично, за їх результатами, люди довірили всю владу в країні одній політичній силі. Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

«Українці вільно і демократично зробили свій вибір. І фактично довірили всю владу в країні одній політичній силі. Тепер люди очікують втілення передвиборчих обіцянок і необхідних реформ. За результатами виборів цю можливість нова влада отримала, - зазначив Кличко. - Така повнота влади - це велика відповідальність, і на владу очікує серйозна і складна робота».

Він підкреслив, що сподівання людей великі. І треба, не гаючи часу, працювати над їх втіленням.

«Сьогодні не повинно бути зайвих емоцій і популізму. Вже все сказано. Людям потрібні конкретні дії, втілені справи, ефективні зміни в державі. І над цим треба всім працювати», - наголосив Кличко.

Дострокові вибори у Верховну Раду 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Як повідомлялося, за останніми даними ЦВК, у Києві на усіх одномандатних виборчих округах з 211-го до 223-й лідирують кандидати від партії «Слуга народу». Сама партія теж отримує більшість голосів у столичних округах.

Нагадаємо, 21 липня в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,84%.

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