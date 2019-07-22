Кличко натякнув, що тепер «Слуга народу» відповідальна за все
Перемогу на столичних округах здобуває партія «Слуга народу» і її кандидати-мажоритарники
Мер Києва Віталій Кличко вважає, що дострокові вибори до Верховної Ради відбулися вільно і демократично. І фактично, за їх результатами, люди довірили всю владу в країні одній політичній силі. Про це повідомляє пресслужба столичного голови.
«Українці вільно і демократично зробили свій вибір. І фактично довірили всю владу в країні одній політичній силі. Тепер люди очікують втілення передвиборчих обіцянок і необхідних реформ. За результатами виборів цю можливість нова влада отримала, - зазначив Кличко. - Така повнота влади - це велика відповідальність, і на владу очікує серйозна і складна робота».
Він підкреслив, що сподівання людей великі. І треба, не гаючи часу, працювати над їх втіленням.
«Сьогодні не повинно бути зайвих емоцій і популізму. Вже все сказано. Людям потрібні конкретні дії, втілені справи, ефективні зміни в державі. І над цим треба всім працювати», - наголосив Кличко.
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Слуга народу42.44%
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ОПЗЖ12.87%
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Європейська солідарність8.65%
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Батьківщина8.02%
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Голос6.41%
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Радикальна партія Олега Ляшка3.99%
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Сила і честь3.72%
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Опозиційний блок3.24%
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Свобода2.34%
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Партія Шарія2.22%
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Українська стратегія Гройсмана2.18%
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Громадянська позиція1.08%
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Самопоміч0.71%
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Партія зелених України0.67%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.47%
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Аграрна партія України0.47%
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Сила людей0.19%
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Сила права0.14%
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Соціальна справедливість0.12%
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Патріот0.11%
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Факел0.05%
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Незалежність0.05%
Як повідомлялося, за останніми даними ЦВК, у Києві на усіх одномандатних виборчих округах з 211-го до 223-й лідирують кандидати від партії «Слуга народу». Сама партія теж отримує більшість голосів у столичних округах.
Нагадаємо, 21 липня в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.
225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.
За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,84%.