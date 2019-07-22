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    Кличко натякнув, що тепер «Слуга народу» відповідальна за все

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    Мер Києва Віталій Кличко очікує від нової влади дій - Кличко натякнув, що тепер «Слуга народу» відповідальна за все
    Мер Києва Віталій Кличко очікує від нової влади дій

    Перемогу на столичних округах здобуває партія «Слуга народу» і її кандидати-мажоритарники

    Мер Києва Віталій Кличко вважає, що дострокові вибори до Верховної Ради відбулися вільно і демократично. І фактично, за їх результатами, люди довірили всю владу в країні одній політичній силі. Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

    «Українці вільно і демократично зробили свій вибір. І фактично довірили всю владу в країні одній політичній силі. Тепер люди очікують втілення передвиборчих обіцянок і необхідних реформ. За результатами виборів цю можливість нова влада отримала, - зазначив Кличко. - Така повнота влади - це велика відповідальність, і на владу очікує серйозна і складна робота».

    Він підкреслив, що сподівання людей великі. І треба, не гаючи часу, працювати над їх втіленням.

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    «Сьогодні не повинно бути зайвих емоцій і популізму. Вже все сказано. Людям потрібні конкретні дії, втілені справи, ефективні зміни в державі. І над цим треба всім працювати», - наголосив Кличко.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      42.44%
    • ОПЗЖ
      12.87%
    • Європейська солідарність
      8.65%
    • Батьківщина
      8.02%
    • Голос
      6.41%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      3.99%
    • Сила і честь
      3.72%
    • Опозиційний блок
      3.24%
    • Свобода
      2.34%
    • Партія Шарія
      2.22%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.18%
    • Громадянська позиція
      1.08%
    • Самопоміч
      0.71%
    • Партія зелених України
      0.67%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Аграрна партія України
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.12%
    • Патріот
      0.11%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%

    Як повідомлялося, за останніми даними ЦВК, у Києві на усіх одномандатних виборчих округах з 211-го до 223-й лідирують кандидати від партії «Слуга народу». Сама партія теж отримує більшість голосів у столичних округах.

    Нагадаємо, 21 липня в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

    За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,84%.

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