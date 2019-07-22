У світі про вибори в Україні: прем'єр Чехії вважає, що партія президента отримала від людей сильний мандат
Я вважаю, що цей успіх приведе до подальших реформ і активнішої співпраці з Чеською Республікою - Андрей Бабіш
Прем'єрміністр Чехії Андрей Бабіш привітав Україну з проведенням виборів і висловив сподівання на поглиблення співпраці.
Про це він написав у Tvitter.
«Вітаю, громадяни України надали потужний мандат партії президента Зеленського провести їх через ці важкі часи», - написав Бабіш.
«Викликів багато, але я вважаю, що цей успіх приведе до подальших реформ і активнішої співпраці з Чеською Республікою», - додав він.
Blahopřeji, obyvatelé Ukrajiny dali silný mandát straně prezidenta @ZelenskyyUa, aby v těchto těžkých časech zemi vedla. Výzev je mnoho, ale věřím, že volební úspěch otevře prostor dalším reformám a ještě aktivnější spolupráci s Českou republikou— Andrej Babiš (@AndrejBabis) 22 июля 2019 г.
За результатами Національного екзитполу станом на 20:00, на позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр 5% долають п’ять партій: «Слуга народу», «Опозиційна платформа - За життя», «Європейська солідарність», ВО «Батьківщина» та «Голос».
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Слуга народу42.44%
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ОПЗЖ12.87%
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Європейська солідарність8.65%
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Батьківщина8.02%
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Голос6.41%
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Радикальна партія Олега Ляшка3.99%
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Сила і честь3.72%
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Опозиційний блок3.24%
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Свобода2.34%
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Партія Шарія2.22%
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Українська стратегія Гройсмана2.18%
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Громадянська позиція1.08%
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Самопоміч0.71%
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Партія зелених України0.67%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.47%
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Аграрна партія України0.47%
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Сила людей0.19%
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Сила права0.14%
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Соціальна справедливість0.12%
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Патріот0.11%
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Факел0.05%
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Незалежність0.05%