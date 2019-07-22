У світі про вибори в Україні: прем'єр Чехії вважає, що партія президента отримала від людей сильний мандат



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Прем'єрміністр Чехії Андрей Бабіш привітав Україну

Я вважаю, що цей успіх приведе до подальших реформ і активнішої співпраці з Чеською Республікою - Андрей Бабіш

Прем'єрміністр Чехії Андрей Бабіш привітав Україну з проведенням виборів і висловив сподівання на поглиблення співпраці.

Про це він написав у Tvitter.

«Вітаю, громадяни України надали потужний мандат партії президента Зеленського провести їх через ці важкі часи», - написав Бабіш.

«Викликів багато, але я вважаю, що цей успіх приведе до подальших реформ і активнішої співпраці з Чеською Республікою», - додав він.

Blahopřeji, obyvatelé Ukrajiny dali silný mandát straně prezidenta @ZelenskyyUa, aby v těchto těžkých časech zemi vedla. Výzev je mnoho, ale věřím, že volební úspěch otevře prostor dalším reformám a ještě aktivnější spolupráci s Českou republikou — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 22 июля 2019 г.

За результатами Національного екзитполу станом на 20:00, на позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр 5% долають п’ять партій: «Слуга народу», «Опозиційна платформа - За життя», «Європейська солідарність», ВО «Батьківщина» та «Голос».

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