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    У світі

    У світі про вибори в Україні: прем'єр Чехії вважає, що партія президента отримала від людей сильний мандат

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    Прем'єрміністр Чехії Андрей Бабіш привітав Україну - У світі про вибори в Україні: прем'єр Чехії вважає, що партія президента отримала від людей сильний мандат
    Прем'єрміністр Чехії Андрей Бабіш привітав Україну

    Я вважаю, що цей успіх приведе до подальших реформ і активнішої співпраці з Чеською Республікою - Андрей Бабіш

    Прем'єрміністр Чехії Андрей Бабіш привітав Україну з проведенням виборів і висловив сподівання на поглиблення співпраці.

    Про це він написав у Tvitter.

    «Вітаю, громадяни України надали потужний мандат партії президента Зеленського провести їх через ці важкі часи», - написав Бабіш.

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    «Викликів багато, але я вважаю, що цей успіх приведе до подальших реформ і активнішої співпраці з Чеською Республікою», - додав він.

    За результатами Національного екзитполу станом на 20:00, на позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр  5% долають п’ять партій: «Слуга народу», «Опозиційна платформа - За життя», «Європейська солідарність», ВО «Батьківщина» та «Голос».

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      42.44%
    • ОПЗЖ
      12.87%
    • Європейська солідарність
      8.65%
    • Батьківщина
      8.02%
    • Голос
      6.41%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      3.99%
    • Сила і честь
      3.72%
    • Опозиційний блок
      3.24%
    • Свобода
      2.34%
    • Партія Шарія
      2.22%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.18%
    • Громадянська позиція
      1.08%
    • Самопоміч
      0.71%
    • Партія зелених України
      0.67%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Аграрна партія України
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.12%
    • Патріот
      0.11%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%
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