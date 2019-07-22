«Нестерпне дитя» Віктора Медведчука. Як святкувала перемогу «колона Путіна» день виборів

Перші особи Опозиційної платформи - за життя

Новий парламент: чи буде життя у «За життя»?

Поки всі рахують, чи буде в наступній Верховній Раді монокоаліція, чи президентській «Слузі народу» знадобиться партнер, там точно буде enfant terrible (нестерпне дитя) – гравець, якого всі будуть обходити стороною. Ще й при цьому хреститися.

Мова про оновлений аналог «Партії регіонів» - «Опозиційну платформу «За життя» Юрія Бойка та Віктора Медведчука. За даними екзитполів, ОПЗЖ набирає в районі 11–12% плюс десяток-півтора мажоритарників. Це дасть можливість політичній силі, яка зайняла тверде друге місце за списками, завести до парламенту з півсотні депутатів.

У діючого президента раніше заявляли, що не бачать Бойка–Медведчука у складі потенційної коаліції, та й в самій «Опоплатформі» вже у день виборів заявили, що в новій Раді будуть перебувати в опозиції.

Бізнес-центр «Парус» (фото з відкритих джерел)

Прес-центр ОПЗЖ у Києві розташувався в бізнес-центрі «Парус». Тепер це власність, впливового члена списку партії, одіозного столичного забудовника Вадима Столара. Він придбав дорогу нерухомість минулого року у Вагіфа Алієва.

Історично біло-блакитний фланг нинішні члени ОПЗЖ ділили зі своїми колишніми колегами з «ахметівського» крила. Але після внутрішнього конфлікту, «ахметівці» йшли окремо під брендом канонічного Опозиційного блоку. Вони заручилися підтримкою мерів ключових міст – Харкова, Одеси, Маріуполя. І саме до колишніх соратників «Опоплатформи» були найбільші претензії начебто через перешкоджання їхній політсилі. Опоблок у результаті прохідний бар’єр так і не здолав, не допоміг навіть перший номер в бюлетені, але три з гаком проценти у Опоплатформи відкусив.

Харків та Одеса – зона тривоги

Протягом дня у «Парусі» журналістів розважали брифінгами Юлія Льовочкіна, Олександр Пузанов та Юрій Павленко. Верхівка ж команди мала з’явитися близкь восьмої вечора після оприлюднення результатів екзитполів. Попередні результати, вкинуті зранку, були для ОПЗЖ аж надто оптимістичні і сягали ледь не 20%. Але протягом дня, коли активніше почала голосувати Західна Україна, цей результат почав стрімко здуватись.

Спікери партії розповідали про зафіксовані порушення, особливо у базових для себе Харківській та Одеській областях. Льовочкіна жалілась, що мери цих обласних центрів грають на зниження явки, а Павленко погрожував посилити відповідальність голів та членів виборчих комісій. Пузанов лякав фальсифікаторів в’язницею. Окремо в Опоплатформі робили наголос на чорних технологіях – зокрема, розміщення на Одещині білбордів з нагадуванням про колишні нищівні висловлювання Вадима Рабіновича на адресу Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна, з якими він зараз опинився в одному човні. Рабінович тепер дивно віджартовується, що на ці нападки його свого часу намовляв Ігор Коломойський.

Тим часом інформаційні телеканали, які тепер зараховують до «колекції Медведчука», у день виборів продовжували активну агітація за його політичну силу. Доходило до милого абсурду: наприклад, на телеканалі «112» йшло включення з брифінгу голови Комітету виборців Олексія Кошеля, де той нарікав, що учасники виборчого процесу не припиняли агітацію ані в день тиші, ані, власне, в день виборів. На півслові експерта «вирубили» і в ефірі з’явився сяючий Нестор Шуфрич з виборчої дільниці, який кілька хвилин розповідав про те, як його політсила ощасливить кожного. Після цього включення Кошель продовжив свої викриття недоброчесних учасників виборів.

Кортеж Юрія Бойка прибув до виборчого штабу

Ближче до вечора до «Парусу» почали під’їжджати VIP-персони. При цьому через велику кількість дорогих «членовозів», що скупчились на дорозі перед «чорним ходом» «Паруса», навіть зупинився рух громадського транспорту.

Автівки супроводу політиків заважали безпечному проїзду громадського транспорту

Прес-конференція «топів» затрималася на півгодини. «Анатоліч (так, лише по-батькові, соратники називають Юрія Бойка – «Главком») на всіх ефірах розповідав, що за списками ми беремо 50 людей, і ще мажоритарників, — показували в смартфонах електоральні карти співрозмовники з оточення Бойка. – 50 вже не беремо, зрозуміло, але десь на таке й розраховували».

Прохідні

На підсумковому брифінгу ОПЗЖ зіграла на картинку – перша десятка вийшла на сцену. Бойко пригрозив Опоблоку, що нічого тому з рук не зійде, Медведчук пообіцяв достойно представляти опозицію, не ганятися за посадами і допомагати владі навіть тоді, коли вона того не просить. Потім він спростував журналістам страшилки, що буде претендувати на місце в президії Верховної Ради.

Григорій Суркіс повертається у парламент

Тим часом «Главком» поцікавився у сумного Григорія Суркіса, який останнім часом не був помічений в опозиційній діяльності, навіщо йому все це треба.

«Питання мабуть не зовсім доречне, бо ми не в опозиції до українського народу і його побажання, насамперед, встановити мир, – стомлено відповів Суркіс, а на запитання, хто саме його запросив до списку, туманно розповів про друзів, з якими багато років знайомий.

«Наступним я купляю «Главком»

Офіційний власник трьох каналів, які активно піарять Медведчука і Ко, Тарас Козак був розкутішим. «Главком» поцікавився, чи не збирається він купляти ще один канал.

Вадим Рабінович розкидався жартами на всі сторони

– А ви звідки? – втрутився у розмову Вадим Рабинович, що перебував поруч.

– «Главком».

– Наступним я купляю «Главком».

– Так ми ж не телеканал

– Треба розширюватись через інтернет-ресурси. От «плюси» я б не брав, це мій колишній телеканал, а я б ніколи не повертався в старе русло.

Козак сам вирішив підколоти Рабиновича: «А ви свій Рабінович-ТВ не продаєте?»

Тарас Козак

«Пане Козак, якщо ви зробите гідну пропозицію, нема нічого неможливого», – сміючись, відповів підприємливий представник першої п’ятірки ОПЗЖ.

«Вам не здається, що у вас на каналах перебір з Медведчуком?», – поцікавився «Главком» вже у самого Козака, поки Рабинович відволікся на іншого співрозмовника.

«Дивіться, у нас є редакційна рада і до того, як я купив «112», наша частка була під 2%, а зараз 4%, – навів аргументи соратник Медведчука. – Значить, вони вірно ведуть редакційну політику. І Віктора Володимировича дивляться.

Навіщо вам взагалі три однакових канали? Невже це ефективно?

Я дивлюся завжди три канали і мені завжди цікаво.

Так там одні й ті ж персонажі сидять. Ви, до речі, нечасто.

Я не вважаю, що власнику каналів коректно до них ходити.

А Медведчуку коректно?

Ми ж на рейтинги дивимося. Я дуже задоволений каналами.

Після недовгого променаду лідерів на чолі з Медведчуком штаб дуже швидко згорнувся. Акціонери ОПЗЖ отримали результат, на який розраховували: поїдки Бойка та Медведчука до Москви мобілізували проросійського виборця і він провів до парламенту значну «колону Путіна». Виконана і інша задача: конкуренти з Опоблоку, попри підтримку мерів найбільших міст Півдня і Сходу зазнали фіаско. Тож у новій Раді ми будемо спостерігати нову реінкарнацію Партії регіонів – без крила Ахметова. Олігарха тепер представлятимуть лише кілька мажоритарників, серед яких Вадим Новинський та Муса Магомедов, обрані на Донеччині.

Павло Вуєць, Станіслав Груздєв (фото), «Главком»