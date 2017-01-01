Чи треба ходити пити каву на Майдан?

Отже, що вдалося з'ясувати про «Каву на Хрещатику». З'ясувати вдалося небагато, йдеться лише про версії.

Є основні чотири версії: Це демонстрація проти Саакашвілі, проти його підходів до публічної політики. Це демонстрація, щоб показати, що не все в країні погано. Це демонстрація за реформи. Це просто зустріч хороших людей. Прокоментую кожну версію. Версія 1. Я не хочу обговорювати недоліки та чесноти Саакашвілі, це для мене взагалі не

фото: hromadskeradio.org Акція «Кава на Хрещатику»

Отже, що вдалося з'ясувати про «Каву на Хрещатику». З'ясувати вдалося небагато, йдеться лише про версії.

Є основні чотири версії:



Це демонстрація проти Саакашвілі, проти його підходів до публічної політики. Це демонстрація, щоб показати, що не все в країні погано. Це демонстрація за реформи. Це просто зустріч хороших людей.

Прокоментую кожну версію.

Версія 1. Я не хочу обговорювати недоліки та чесноти Саакашвілі, це для мене взагалі не важлива тема. («Великі уми обговорюють ідеї, середні уми обговорюють події, маленькі уми обговорюють людей», казала Елеонора Рузвельт.) Але беззаперечним фактом є те, що Саакашвілі є позапарламентською опозицією (знов-таки, не важливо, сильною чи слабкою). Демонстрація проти позапарламентської опозиції - це якась річ, позбавлена сенсу. Зазвичай демонстрація відбувається або проти влади, або на підтримку влади, або за якісь важливі ідеї. Саме влада є центром, навколо якого крутиться обговорення публічної політики. Ви проти влади? Йдіть на демонстрацію проти. Ви за владу? Йдіть на демонстрацію на підтримку. Але демонстрація проти опозиції, причому позапарламентської, позбавлена сенсу.

Версія 2. В країні дійсно не все погано. Ворог був зупинений, армія потроху змінюється, економіка дуже повільно, але зростає, державні інституції дуже повільно, але реформуються, ну і так далі. Але навряд чи хтось може сказати, що темп змін задовільний. Логічно проводити демонстрації на підтримку більш стрімких змін. Інакше виходить, що темп влаштовує. Демонстрація за повільний темп змін позбавлена сенсу - він і так повільний, без демонстрації.

Версія 3. Демонстрація за реформи зазвичай проводиться під дуже конкретними гаслами конкретних реформ. Наприклад, я готовий вийти за податок на виведений капітал, за негайну прозору приватизацію, за земельну реформу (з відповідними обмеженнями і запобіжниками), за скорочення бюджетних витрат тощо. Але таких гасел я не почув. Навпаки, кажуть, що демонстрація без гасел. Значить, за все хороше проти всього поганого. Нема сенсу.

Версія 4.Просто зустріч хороших людей - це дуже і дуже класна річ. Але коли вона проводиться як політичний захід - це вже трохи схоже на маніпуляцію. Я люблю зустрічатися з хорошими людьми і витрачаю на це велику частину свого життя. Але свої зустрічі з хорошими людьми я зазвичай організовую сам, і з ким зустрітися, обираю сам, і місце також. Зустріч із хорошими людьми у такому форматі мені нагадує клуб «кому за 30» радянського зразка. Немає сенсу.

Отже, в усіх чотирьох версіях сенсу не знайдено.

Висновок: або сенсу немає, або він є, але не включений в перелік вищенаведених гіпотез. У першому випадку маємо справу з безсенсовністю, у другому випадку - з маніпуляцією.

Пізніший додаток 1.

Тут ще кажуть, демонстрація проти приватизації опозиційного дискурсу крикунами. Це дуже правильно. Але для цього не демонстрації без гасел проводяться, а організовується альтернативний опозиційний дискурс. Це робиться демонстраціями з гаслами або ж більш інтелектуальними форматами (дебати, наприклад). Не подобається чужий дискурс - роби свій, у нас же демократія.

Пізніший додаток 2.

Тут ще шоста версія виникла - це зустріч військових і ветеранів. Це достойно і має право на життя. Але я як людина цивільна, що на фронті не була, буду там непотрібним і зайвим. Мені буде серед них соромно, а їм зі мною некомфортно.

Пізніший додаток 3.

У коментарях зауважують, що буває демонстрація проти позапарламентської опозиції, якщо вона радикальна і викликає в інших людей сильний спротив (наприклад, фашисти; безумовно, тут би я і сам вийшов). Слушне зауваження. Але тоді демонстрація проти них відбувалася би під чіткими гаслами. А демонстрація без гасел, навпаки, зіграла би їм на руку, бо показала би, що люди бояться відкрито виступати проти радикалів.

Джерело: блог Валерія Пекаря

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