У Росії влаштували акцію в масках Саакашвілі

Шестеро активістів у масках з портретом Саакашвілі бігали сквером на одному з провулків у Томську

У російському місті Томськ група людей влаштувала акцію та пробігла у масках українського політика, екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі. Захід провели у відповідь на слова Путіна, який порівняв російського опозиціонера Олексія Навального із Саакашвілі. Про це повідомляє «Сибирь.Реалии». «Цією акцією ми хочемо



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У російському Томську влаштували акцію в масках Саакашвілі

Шестеро активістів у масках з портретом Саакашвілі бігали сквером на одному з провулків у Томську

У російському місті Томськ група людей влаштувала акцію та пробігла у масках українського політика, екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі. Захід провели у відповідь на слова Путіна, який порівняв російського опозиціонера Олексія Навального із Саакашвілі.

Про це повідомляє «Сибирь.Реалии».

«Цією акцією ми хочемо продемонструвати абсурд дивовижних розумових конструкцій, які виникають у нашого нацлідера в голові. Його заяви про те, що «нам не треба, щоб у нас на вулицях бігали Саакашвілі», — це відмінний приклад архаїчної свідомості, схильність лідера проектувати свої власні страхи в публічну площину. Все б нічого, але нам доводиться з цим всім жити», — сказав організатор акції, член арт-групи «Сну-Сну» Олександр Колпаков.

Акція була не масштабною: шестеро активістів у масках з портретом Саакашвілі бігали сквером на одному з провулків міста.

Томск: в ответ на слова Путина активисты устроили перфоманс в масках Саакашвили. В воскресенье по центру города бегали люди с одинаковыми лицами https://t.co/dNqOQFHTex pic.twitter.com/pwC46AakYN — Сибирь.Реалии (@sibrealii) 24 грудня 2017 р.

Нагадаємо, що 14 грудня на щорічній прес-конференції на запитання Ксенії Собчак про те, що Навальному та представникам опозиції не дають проводити пердвиборчу кампанію та створюють перешкоди, Путін сказав:

«Ті, кого ви назвали, — це Саакашвілі, тільки російського зразка. Ви хочете, щоб десятки таких Саакашвілі дестабілізували ситуацію в країні? Ви хочете, щоб у нас по площах бігали десятки таких Саакашвілі?».

Раніше у ЦВК Росії заявили, що документи опозиціонера Олексія Навального для участі в президентських виборах будуть розглянуті нарівні з заявками інших кандидатів.

21 грудня лідер ЛДПР Володимир Жириновський став першим з претендентів на пост президента Росії, які подали документи для реєстрації на виборах

Нагадаємо, 6 грудня Володимир Путін офіційно оголосив, що візьме участь у виборах президента Росії, які відбудуться в 2018 році. Про це він заявив під час виступу на заводі «ГАЗ».

Повідомлялося, що прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв не буде конкурентом Путіну на президентських виборах. Вибори президента Росії пройдуть в березні 2018 року.

Як відомо, 18 жовтня російська телеведуча Ксенія Собчак оголосила про висунення своєї кандидатури на вибори президента РФ 2018 року.

Кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак заявила, що Крим по праву належить Україні.

Собчак також запропонувала провести у анексованому Криму новий референдум про статус півострова.