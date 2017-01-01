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    Думки вголос

    Про гострий дефіцит вуличної політики в Україні

    Вуличні акції - це кращий спосіб перевірити ефективність роботи партійних організацій
    Мовою оригіналу В Украине острейший дефицит уличной политики, дефицит смыслов, которые могут объединить политически активную часть общества, дефицит широкой общественной повестки дня, которая бы расставляла приоритеты. Уличная политика - это не только штурм, это прежде всего диалог среди неравнодушных, поиск единомышленников, установление
    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Вчора, 22:35
    • Розсилка

    Вуличні акції - це кращий спосіб перевірити ефективність роботи партійних організацій

    Мовою оригіналу

    В Украине острейший дефицит уличной политики, дефицит смыслов, которые могут объединить политически активную часть общества, дефицит широкой общественной повестки дня, которая бы расставляла приоритеты.

    Уличная политика - это не только штурм, это прежде всего диалог среди неравнодушных, поиск единомышленников, установление контактов, налаживание взаимодействия.

    Как только назначаются сборы в центре Киева, вся страна начинает следить за событиями, и резонанс определяется числом участников.

    У нас принято считать, что акция должна приносить мгновенные результаты.

    Это неверно. На самом деле в цивилизованных странах уличная политика - это нормальная практика работы политических партий и общественных организаций. У нас уличные акции всегда воспринимаются как нечто эпохальное именно из-за их редкости.

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    Уличные акции - это лучший способ проверить эффективность работы партийных организаций.

    Главный недостаток уличный акций в Украине сейчас - отсутствие хорошего сценария и привязки к партийной работе. Цель акции - расширение сети сторонников. Это механизм проверки - а кто из сторонников по-настоящему активен, наиболее часто и действенно принимает участие?

    Если судить по публичной активности и уличным акциям - то наиболее заметна в Киеве активность «Самопомочи» и «Национального корпуса. Там у людей есть какая-то мотивация к партийной работе, остальные партии,в том числе оппозиционные, в каком-то летаргическом сне, из которого выходят ненадолго.

    Но если оппозиционные партии еще иногда проводят уличные акции, то партии власти уличную политику не проводят вообще. Правящие партии растворились в государственном аппарате, и по сути структурно деградируют.

    В стране острейшие процессы - а где БПП и НФ? Их вообще не видно. Просто трамплины для попадания во власть - которые не развиваются, заброшены в угол, и уже не интересны своим создателям, которые давно решили, как видно, строить какие-то новые бренды на следующие выборы, в наивной надежде, что им снова удастся вскочить всем в какой-то новый проходной список. Удастся далеко не всем. Будущие парламентские выборы будут отличаться еще более острой конкуренцией, желающих попасть во власть куда больше, чем размеры списков.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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