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    Думки вголос

    Мільйон українців бояться стати мутантами після вакцинації

    • Вадим Денисенко

      Народний депутат 8 скликання

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    10% опитаних вважають, що їх чіпують, якщо змусять щепитися - Мільйон українців бояться стати мутантами після вакцинації
    10% опитаних вважають, що їх чіпують, якщо змусять щепитися
    фото з відкритих джерел

    Як мінімум, на руках є 800 тисяч липових ковід паспортів

    Український інститут майбутнього провів соціологічне дослідження «Хто такі антивакцинатори», вибірка 2400 респондентів face to face, похибка не перевищує 2,05%.

    Отже декілька цифр.

    На сьогодні, 27% українців говорить, що вакциновані і 13% говорить, що має першу дозу. Ще 20% планує вакцинуватися найближчим часом. За останні півтора місяці додалося 10% тих, хто планує вакцинуватися. Головна причина – необхідність ковід-паспортів для пересування в громадському транспорті.

    А тепер про негатив.

    10% вакцинованих купили паспорти вакцинації. Тобто, як мінімум, на руках є 800 тисяч липових ковід паспортів. Реальна статистика напевне вища.

    20% тих, хто купив ковід-паспорти, вважають, що вони стануть мутантами і ще 10% вважають, що їх чіпують, якщо змусять вакцинуватися.

    Взагалі ж серед всіх антивакцинаторів 10% вважає, що вакцина призведе до мутацій. Тобто приблизно 1 млн українців боїться мутацій від вакцин.

    Близько 40% заявили, що серед їхніх знайомих чи близьких були померлі на ковід, але це особливо не впливає на бажання чи небажання вакцинуватися. Серед тих, хто мав померлих родичів, бажання вакцинуватися знаходиться в статистичній похибці від загального числа українців, які хочуть/не хочуть вакцинуватися..

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    Джерело: блог Вадима Денисенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: статистика українці вакцинація коронавірус
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    Мільйон українців бояться стати мутантами після вакцинації