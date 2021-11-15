Мільйон українців бояться стати мутантами після вакцинації

10% опитаних вважають, що їх чіпують, якщо змусять щепитися

Як мінімум, на руках є 800 тисяч липових ковід паспортів

Український інститут майбутнього провів соціологічне дослідження «Хто такі антивакцинатори», вибірка 2400 респондентів face to face, похибка не перевищує 2,05%.

Отже декілька цифр.

На сьогодні, 27% українців говорить, що вакциновані і 13% говорить, що має першу дозу. Ще 20% планує вакцинуватися найближчим часом. За останні півтора місяці додалося 10% тих, хто планує вакцинуватися. Головна причина – необхідність ковід-паспортів для пересування в громадському транспорті.

А тепер про негатив.

10% вакцинованих купили паспорти вакцинації. Тобто, як мінімум, на руках є 800 тисяч липових ковід паспортів. Реальна статистика напевне вища.

20% тих, хто купив ковід-паспорти, вважають, що вони стануть мутантами і ще 10% вважають, що їх чіпують, якщо змусять вакцинуватися.

Взагалі ж серед всіх антивакцинаторів 10% вважає, що вакцина призведе до мутацій. Тобто приблизно 1 млн українців боїться мутацій від вакцин.

Близько 40% заявили, що серед їхніх знайомих чи близьких були померлі на ковід, але це особливо не впливає на бажання чи небажання вакцинуватися. Серед тих, хто мав померлих родичів, бажання вакцинуватися знаходиться в статистичній похибці від загального числа українців, які хочуть/не хочуть вакцинуватися..

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Джерело: блог Вадима Денисенка

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