Верховна Рада вiдкрила пункт вакцинацiї. Є перший щеплений (фото)

У парламенті тепер можна щепитися від коронавірусу

До Ради тепер пускатимуть лише тих, хто вже вакцинувався від коронавірусу чи має негативний ПЛР-тест

Вакцинуватися від ковіду тепер можна у Верховній Раді. Світлини з щойно відкритого пункту вакцинації у парламенті оприлюднив кореспондент Ян Доброносов. Він зробив фото, на якому видно, що якийсь чоловік робить щеплення, однак обличчя не видно й ім'я не називається.

Щоправда, скористатися цим пунктом, імовірно, зможуть лише нардепи, працівники парламенту та журналісти, які мають негативний ПЛР-тест. Адже згідно із розпорядженням спікера парламенту Руслана Стефанчука, починаючи з цього тижня відвідувати будівлю парламенту можна лише з covid-документами. До Ради пускатимуть лише тих, хто вже вакцинувався від коронавірусу чи має негативний ПЛР-тест.

Раніше голова комітету парламенту з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький повідомляв, що близько 40% нардепів досі не вакцинувалися проти коронавірусу.

До слова, у Раді просувають пропозицію зробити Covid-тести для нардепів безкоштовними.

Крім того, Арахамія назвав трьох депутатів у парламенті, які заявляють, що не будуть вакцинуватися. Вони усі троє з монобільшості – Юрій Камельчук, Ліза Богуцька та Артем Дмитрук. Водночас на запитання, скільки зараз в парламенті невакцинованих депутатів, Арахамія зауважив, що інформація є лише по тих людях, які «надали дозвіл».

До слова, нардепка від «Слуги народу» підтримала антивакцинаторів, які вийшли під парламент.

Раніше російськомовна блогерка та депутатка від «Слуги народу» Ліза Богуцька також взялася підігрівати антивакцинаторські настрої в українському суспільстві.

Ще «слуга» Камельчук відзначився скандальною заявою проти вакцинації. Юрій Камельчук в ефірі телеканалу «Наш» повідомляв, що не вірить в ефективність вакцин проти Covid-19, оскільки вважає цю хворобу «вигаданою».

Раніше нардеп Радуцький зазначив, що затяті антивакцинатори зі «Слуги народу» вірять у чипування та не визнають коронавірус.







