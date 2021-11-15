СБУ викрила три мережі covid-аферистів. Імена «клієнтів» теж відомі

Аферисти заробили мільйони гривень на фейкових сертифікатах у Києві, Львові та Рівному

Правоохоронцям відомі імена людей, які купили фальшиві covid-документи

Співробітники Служби безпеки України викрили три великі мережі з виготовлення фейкових covid-сертифікатів у Києві, Львові та Рівному. Як повідомляє пресслужба СБУ, загалом «послугами» зловмисників скористалися понад 10 тисяч людей.

Так, у Києві понад пів року діяли три об’єднані у мережу центри із виготовлення підроблених медичних документів про вакцинацію від коронавірусу та довідок про результати ПЛР-тестів.

Як з’ясувалося, мережу організував громадянин однієї з європейських країн. Він залучив до протиправних дій власників українських туристичних агенцій (поповнювали «клієнтську базу»), лікарів (вносили недостовірні відомості про вакцинацію до медичних баз даних) та інших громадян України, які виготовляли підроблені документи.

Крім сертифікатів про вакцинацію, шахраї виготовляли підроблені covid-документи, нібито видані державними органами та медичними установами інших держав.

За даними СБУ, більшість підробок – це довідки про негативний ПЛР-тест, вартість яких становила у середньому 700-800 грн. Міжнародне свідоцтво про вакцинацію коштувало 3000 грн, а внесення відомостей про вакцинацію до баз даних без її проведення – 10 тис. грн.

За попередніми підрахунками, шахраї «заробили» майже 10 млн грн.

Наразі правоохоронним органам відомі конкретні випадки внесення до баз даних недостовірної інформації стосовно невакцинованих громадян. Таку інформацію обіцяють видалити.

Відтак, організатора схеми затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Спільникам також готуються підозри.

На Львівщині СБУ також викрила міжнародну групу осіб на масштабних махінаціях із даними про вакцинацію від Covid-19. Один з організаторів перебував на території сусідньої європейської країни та координував дії зловмисників.

За даними СБУ, жителі Львова та області підробляли «документи» про вакцинацію протягом чотирьох місяців. До схеми залучили медпрацівників, які вносили персональні дані «клієнтів» в електронну систему охорони здоров’я eHealth.

Вартість підробленого міжнародного covid-сертифіката становила €250, внутрішнього – 1800-2000 грн. Щодня шахраї виготовляли по 10-15 підробок і «заробляли» на цьому понад пів мільйона гривень щомісяця.

Наразі організатору та двом його спільникам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

На Рівненщині підробкою документів займалися двоє мешканців Дубно, які не мали жодного стосунку до медицини. Вони використовували справжні реквізити лікарів і медичних закладів України.

«Клієнтів» шукали через групи в одній із соціальних мереж, а готові «довідки» надсилали замовникам у всі регіони України. Вартість підробки коливалася від 3 до 4 тис. грн.

Наразі тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних до схеми осіб у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 358 (підроблення, збут чи використання документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України.

Подібні махінації із підробкою covid-сертифікатів здійснюються не вперше. Служба безпеки України регулярно викриває такі схеми.

Тим часом стало відомо, скільки українців не збираються вакцинуватися від Covid-19. А ось головний санлікар розповів, що люди у реанімації залюбки розповідають, чи вони справді вакциновані.

Науковці розповіли, що буває з тими, хто боїться вакцинації.

Додамо, що МОЗ повідомив, скільки доз вакцини від Covid-19 є в Україні та яких виробників.

Крім того, психолог пояснив, чому Україну накрила «ковід-криза».

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