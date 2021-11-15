Місто, яке першим в Україні зробило транспорт для вакцинованих, оприлюднило вражаючу статистику

На початку жовтня Мелітополь першим в Україні запровадив проїзд на громадському транспорті за covid-документами

У Мелітополі за неділю – жодного нового хворого на коронавірус

В одному з великих міст України за минулу добу не виявили жодного нового випадку коронавірусу. Це Мелітополь у Запорізькій області, повідомляє пресслужба міської ради.

Отже, за вчора нових випадків захворювання на Covid-19 серед жителів міста не зареєстровано.

Загалом станом на 15 листопада всього в Мелітополі підтверджено понад 13,2 тис. випадків Covid-19 серед городян, з них – у 543 дітей. На сьогодні госпіталізовано 195 пацієнтів з Мелітополя та прилеглих районів.

На амбулаторному лікуванні перебувають 1 487 хворих, з них – 18 дітей.

Зазначимо, за день до цього в Мелітополі виявили 50 нових випадків Covid-19.

Нагадаємо, із 7 жовтня влада Мелітополя прийняла не дуже популярне рішення, яке зрештою допомогло знизити рівень захворюваності у регіоні. Тоді навіть у маршрутки перестали пускати осіб, які не вакциновані від коронавірусу або не мають при собі негативного результату ПЛР-тесту. Ця вимога поширювалася і на водіїв. При цьому користуватися громадським транспортом могли містяни, які отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні вчора, 14 листопада, виявили майже 11 тис. нових випадків коронавірусу. Також 442 людини померли від ускладнень хвороби, а 11,2 тис. – одужали. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.

Станом на ранок 15 листопада у «червоній» зоні карантину – Київ та 17 областей.

Зверніть увагу, що лікар назвав симптоми «Дельта»-штаму Covid-19, через які його плутають з іншою хворобою.

Також у МОЗ попередили, що пандемія коронавірусу несе загрозу прихованого спалаху туберкульозу, гепатитів і ВІЛ.

Тим часом стало відомо, скільки українців не збираються вакцинуватися від Covid-19. А ось головний санлікар розповів, що люди у реанімації залюбки розповідають, чи вони справді вакциновані.

Науковці розповіли, що буває з тими, хто боїться вакцинації.

Графіка МОЗ

Додамо, що МОЗ повідомив, скільки доз вакцини від Covid-19 є в Україні та яких виробників.

Крім того, психолог пояснив, чому Україну накрила «ковід-криза».

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