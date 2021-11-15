Захворюваність і смертність. Останні тенденції Covid-19 в Україні

За летальними випадками темп зростання становив лише +1% за тиждень

Мовою оригіналу

Сегодня 15 ноября, по Украине зафиксировано 10802 новых случая. Темп снижения за неделю (-8,1%) это радует.

Но не во всех областях схожая картина.

В Николаевской, Винницкой и Полтавской областях сохраняется положительная динамика темпов роста новых случаев, она составляет +22% за неделю

Напротив в Черновицкой и Херсонской областях наблюдается существенное снижение, оно составляет -38% и -39% за неделю.

По летальным случаям темп роста составил всего +1% за неделю. Наибольшее число по прежнему фиксируется в Днепропетровской области.

Летальных за сегодня 442 случая. По оперативным данным летальность поднялась выше 3%

Больничная летальность по оперативным данным подскочила до 1,4% в сутки (14 смертей в сутки на 1000 пациентов в больницах). В прошлую волну она была в среднем 0,9% (9 смертей в сутки на 1000 пациентов в больницах)

В позапрошлую осеннюю волну было 0,7% в сутки.

Нельзя было запускать распространение инфекции среди населения до такого высокого уровня, надо было карантинные мероприятия вводить намного раньше, о чем я постоянно писал. Но вышло как всегда, Ковид пришел неожиданно.

Джерело: блог Євген Істребіна

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.