Захворюваність і смертність. Останні тенденції Covid-19 в Україні
За летальними випадками темп зростання становив лише +1% за тиждень
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Сегодня 15 ноября, по Украине зафиксировано 10802 новых случая. Темп снижения за неделю (-8,1%) это радует.
Но не во всех областях схожая картина.
В Николаевской, Винницкой и Полтавской областях сохраняется положительная динамика темпов роста новых случаев, она составляет +22% за неделю
Напротив в Черновицкой и Херсонской областях наблюдается существенное снижение, оно составляет -38% и -39% за неделю.
По летальным случаям темп роста составил всего +1% за неделю. Наибольшее число по прежнему фиксируется в Днепропетровской области.
Летальных за сегодня 442 случая. По оперативным данным летальность поднялась выше 3%
Больничная летальность по оперативным данным подскочила до 1,4% в сутки (14 смертей в сутки на 1000 пациентов в больницах). В прошлую волну она была в среднем 0,9% (9 смертей в сутки на 1000 пациентов в больницах)
В позапрошлую осеннюю волну было 0,7% в сутки.
Нельзя было запускать распространение инфекции среди населения до такого высокого уровня, надо было карантинные мероприятия вводить намного раньше, о чем я постоянно писал. Но вышло как всегда, Ковид пришел неожиданно.
Джерело: блог Євген Істребіна