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    Думки вголос

    Захворюваність і смертність. Останні тенденції Covid-19 в Україні

    Темпи захворюваності трохи падають - Захворюваність і смертність. Останні тенденції Covid-19 в Україні
    Темпи захворюваності трохи падають
    фото: МОЗ України

    За летальними випадками темп зростання становив лише +1% за тиждень

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    Сегодня 15 ноября, по Украине зафиксировано 10802 новых случая. Темп снижения за неделю (-8,1%) это радует.

    Но не во всех областях схожая картина.

    В Николаевской, Винницкой и Полтавской областях сохраняется положительная динамика темпов роста новых случаев, она составляет +22% за неделю

    Напротив в Черновицкой и Херсонской областях наблюдается существенное снижение, оно составляет -38% и -39% за неделю.

    По летальным случаям темп роста составил всего +1% за неделю. Наибольшее число по прежнему фиксируется в Днепропетровской области.

    Летальных за сегодня 442 случая. По оперативным данным летальность поднялась выше 3%

    Больничная летальность по оперативным данным подскочила до 1,4% в сутки (14 смертей в сутки на 1000 пациентов в больницах). В прошлую волну она была в среднем 0,9% (9 смертей в сутки на 1000 пациентов в больницах)

    В позапрошлую осеннюю волну было 0,7% в сутки.

    Нельзя было запускать распространение инфекции среди населения до такого высокого уровня, надо было карантинные мероприятия вводить намного раньше, о чем я постоянно писал. Но вышло как всегда, Ковид пришел неожиданно.

    Джерело: блог Євген Істребіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: статистика смерть коронавірус
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    Захворюваність і смертність. Останні тенденції Covid-19 в Україні