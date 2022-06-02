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    Думки вголос

    Один з найбільших комплексів Путіна

    • Вадим Денисенко

      Директор Українського інституту майбутнього

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    Путін хоче залякати людство кінцем світу - Один з найбільших комплексів Путіна
    Путін хоче залякати людство кінцем світу
    фото з відкритих джерел

    Нас чекають тижні, сповнені захоплюючих історій про ядерний апокаліпсис

    Росіяни починають навчання стратегічних ядерних сил. В навчання будуть задіяні стратегічні комплекси «Ярс». Ці комплекси можуть попадати в цілі до 11 тис км (читай США).

    Що це означає?

    1. Ніякого ядерного удару, ні тактичного, ні стратегічного Путін не готує. Це блеф.
    2. Один з найбільших комплексів Путіна – комплекс Карибської кризи. Йому дуже хочеться повторити її, але на цей раз виграти. І всі його діі треба розглядати саме з цієї точки зору. Він вірить, що Байден слабкий і Байден піддасться на його блеф.
    3. Вчорашню статтю Байдена про Україну він розглядає не як пояснення американцям, а як слабкість супротивника, на якого треба ще трошки натиснути і він здасться.
    4. Насправді, ми всі повинні пам‘ятати слова Гіларі Клінтон про Путіна: «Крутий хлопець з тонкою шкірою». Єдине, що він розуміє – це мова сили. І, якщо витримати його блеф – він потече. В прямому і переносному значенні цього слова.

    Нас чекають тижні, сповнені захоплюючих історій про ядерний апокаліпсис. Якщо не злякатися цього божевільного брєда, смерть Путіна прийде за місяць-два. Якщо злякатися – нам, Україні, буде неймовірно тяжко.

    Читайте також: Що Америка буде і не буде робити в Україні. Колонка Джо Байдена для New York Times

    Джерело: блог Вадима Денисенка

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    Теги: росія окупанти війна путін ядерна зброя Україна окупація #stoprussia
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    Один з найбільших комплексів Путіна