Нас чекають тижні, сповнені захоплюючих історій про ядерний апокаліпсис

Росіяни починають навчання стратегічних ядерних сил. В навчання будуть задіяні стратегічні комплекси «Ярс». Ці комплекси можуть попадати в цілі до 11 тис км (читай США).

Що це означає?

Ніякого ядерного удару, ні тактичного, ні стратегічного Путін не готує. Це блеф. Один з найбільших комплексів Путіна – комплекс Карибської кризи. Йому дуже хочеться повторити її, але на цей раз виграти. І всі його діі треба розглядати саме з цієї точки зору. Він вірить, що Байден слабкий і Байден піддасться на його блеф. Вчорашню статтю Байдена про Україну він розглядає не як пояснення американцям, а як слабкість супротивника, на якого треба ще трошки натиснути і він здасться. Насправді, ми всі повинні пам‘ятати слова Гіларі Клінтон про Путіна: «Крутий хлопець з тонкою шкірою». Єдине, що він розуміє – це мова сили. І, якщо витримати його блеф – він потече. В прямому і переносному значенні цього слова.

Нас чекають тижні, сповнені захоплюючих історій про ядерний апокаліпсис. Якщо не злякатися цього божевільного брєда, смерть Путіна прийде за місяць-два. Якщо злякатися – нам, Україні, буде неймовірно тяжко.

Джерело: блог Вадима Денисенка

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