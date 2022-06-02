«Застосовувати можна». Держдума почала активно обговорювати смертну кару в Росії

Наразі смертна кара може встановлюватися федеральним законом як виняткової міри покарання за особливо тяжкі злочини

Мораторій на страту в Росії не діє після появи суду присяжних у всіх російських регіонах, заявив перший заступник голови комітету Держдуми з державного будівництва та законодавства Юрій Синельщиков.

У розмові з російськими ЗМІ він наголосив, що правових перешкод для найвищого заходу покарання в країні немає. Зараз у Росії відсутні підстави для приведення в дію найвищої міри покарання, вважає депутат.

«Мораторію на страту у нас в країні немає. Закон може діяти, у Кримінальному кодексі ця норма існує, низка статей передбачає таку відповідальність, у загальній частині Кримінального кодексу це передбачено, у Конституції це також передбачено як винятковий захід», — сказав він.

Відповідно до статті 20 Конституції Російської Федерації, смертна кара до її скасування може встановлюватися федеральним законом як виняткової міри покарання особливо тяжкі злочини. При цьому обвинуваченому має бути надано право на розгляд справи судом присяжних.

1996 року президент Росії Борис Єльцин видав указ про поетапне скорочення застосування смертної кари. Таке рішення було ухвалено у зв'язку з входженням Росії до Ради Європи (РЄ) — країни-члени-організації повинні виконувати Європейську конвенцію з прав людини, один із протоколів якої скасовує смертну кару. 1997 року Росія підписала документ, але не ратифікувала його.

Тим часом, Казахстан приєднався до міжнародного протоколу Організації об'єднаних націй про скасування смертної кари.