Що Америка буде і не буде робити в Україні. Колонка Джо Байдена для New York Times

Мета Америки проста: вона хоче бачити демократичну, незалежну, суверенну та процвітаючу Україну із засобами для стримування та захисту від подальшої агресії

Мета Америки проста: вона хоче бачити демократичну, незалежну, суверенну та процвітаючу Україну із засобами для стримування та захисту від подальшої агресії

Сполучені Штати не шукають війни між НАТО та Росією

Вторгнення, яке, як думав Володимир Путін, займе кілька днів, триває вже четвертий місяць. Український народ здивував Росію та надихнув світ своєю самовідданістю, мужністю та бойовим успіхом. Вільний світ та багато інших країн на чолі зі Сполученими Штатами стали на бік України, надавши безпрецедентну військову, гуманітарну та фінансову підтримку.

Оскільки війна продовжується, я хочу чітко визначити цілі Сполучених Штатів у цих зусиллях.

Мета Америки проста: ми хочемо бачити демократичну, незалежну, суверенну та процвітаючу Україну із засобами для стримування та захисту від подальшої агресії.

Як сказав президент України Володимир Зеленський, зрештою ця війна «остаточно закінчиться лише дипломатичним шляхом»

Кожні переговори відбивають факти на місцях. Ми оперативно направили Україні значну кількість зброї та боєприпасів, щоб вона могла битися на полі бою та займати максимально сильну позицію за столом переговорів.

Ось чому я вирішив, що ми надамо українцям досконаліші ракетні системи та боєприпаси, які дозволять їм точніше уражати ключові об'єкти на полі бою в Україні.

Ми продовжимо співпрацю з нашими союзниками і партнерами по санкціям проти Росії, найжорсткішим із коли-небудь запроваджених щодо великої економіки. Ми продовжимо постачати Україні сучасне озброєння, у тому числі протитанкові ракети Javelin, зенітні ракети Stinger, потужні артилерійські та високоточні ракетні комплекси, радари, безпілотні літальні апарати, гелікоптери Мі-17 та боєприпаси.

Ми також надішлемо ще мільярди у вигляді фінансової допомоги, як це санкціоновано Конгресом

Ми працюватимемо з нашими союзниками та партнерами над подоланням глобальної продовольчої кризи, яка посилюється російською агресією. І ми допоможемо нашим європейським союзникам та іншим країнам знизити їхню залежність від російського викопного палива та прискорити наш перехід до майбутнього екологічно чистої енергії.

Ми також продовжуватимемо зміцнювати східний фланг НАТО силами та засобами Сполучених Штатів та інших союзників. І зовсім недавно я вітав заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО, крок, який зміцнить спільну безпеку США та трансатлантичну безпеку за рахунок додавання двох демократичних та дуже здібних військових партнерів.

Ми не шукаємо війни між НАТО та Росією. Незважаючи на те, що я не згоден з Путіним і знаходжу його дії обурливими, Сполучені Штати не намагатимуться домогтися його вигнання в Москві. Поки Сполучені Штати чи наші союзники не будуть атаковані, ми не будемо безпосередньо брати участь у цьому конфлікті, ані відправляючи американські війська воювати в Україну, ані атакуючи російські війська. Ми не заохочуємо і не дозволяємо Україні завдавати ударів за її межами. Ми не хочемо продовжувати війну лише для того, щоб завдати болю Росії.

Моїм принципом упродовж усієї цієї кризи було: «Нічого про Україну без України»

Я не тиснутиму на український уряд – публічно чи приватно – з метою зробити будь-які територіальні поступки. Це було б неправильно та суперечило б загальновизнаним принципам.

Переговори України з Росією зайшли в глухий кут не тому, що Україна відвернулася від дипломатії. Вони зайшли в глухий кут, тому що Росія продовжує вести війну, щоб взяти під свій контроль якомога більшу частину України. Сполучені Штати продовжуватимуть роботу зі зміцнення України, та підтримуватимуть її зусилля з досягнення припинення конфлікту шляхом переговорів.

Неспровокована агресія, бомбардування пологових будинків та будинків культури, насильницьке переміщення мільйонів людей роблять війну в Україні глибокою моральною проблемою. Я зустрічався з українськими біженцями в Польщі – жінками та дітьми, які не знали, яким буде їхнє життя, і чи будуть в порядку їхні близькі, що залишилися в Україні.

Жодна людина совісті не могла залишитися байдужою до спустошення цими жахами

Підтримувати Україну в час потреби – це не просто правильний вчинок. У наших життєво важливих національних інтересах забезпечити мирну та стабільну Європу та дати зрозуміти, що сила не означає правоти. Якщо Росія не заплатить високу ціну за свої дії, вона надішле іншим потенційним агресорам сигнал про те, що вони теж можуть захопити територію та підпорядкувати собі інші країни. Це ставить під загрозу виживання інших мирних демократій. І це може означати кінець міжнародного порядку, зіпертого на правилах, і відкрити двері для агресії в інших місцях з катастрофічними наслідками для всього світу.

Я знаю, що багато людей у всьому світі стурбовані застосуванням ядерної зброї. В даний час ми не бачимо жодних ознак того, що Росія має намір застосувати ядерну зброю в Україні, хоча іноді риторика Росії з метою брязкати ядерною шаблею сама по собі небезпечна і вкрай безвідповідальна. Дозвольте мені внести ясність: будь-яке застосування ядерної зброї в цьому конфлікті в будь-якому масштабі було б абсолютно неприйнятним для нас, як і для решти світу, і спричинилося б до тяжких наслідків.

Американці залишаться з українським народом, бо ми розуміємо, що свобода не є безкоштовною. Це те, що ми завжди робили, коли вороги свободи намагалися залякати та пригнічувати безневинних людей, і це те, що ми робимо зараз. Володимир Путін не очікував такого ступеня єдності та сили нашої відповіді. Він помилився. Якщо він очікує, що найближчими місяцями ми похитнемося або надломимося, він так само помиляється.

Джерело: The New York Times

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