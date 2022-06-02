Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 2 червня

У Слов'янську ворог ударив касетними боєприпасами по околицях міста

У Сєвєродонецьку противник продовжує вести штурмові дії

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Житомирщині та Полтавщині.

Львівщина

Учора ввечері було нанесено ракетний удар по об'єктам інфраструктури — залізниці у Стрийському та Самбірському районах. Попередньо 5 осіб травмовано. Масштаби пошкоджень уточняються. Станом на 07:00 2 червня рух потягів на пошкоджених ділянках не відновлено.

Сумщина

Близько опівночі під час повітряної тривоги російський ворожий літак здійснив три ракетні удари по території Сумського району, Краснопільської громади. Один будинок зруйнований вщент внаслідок прямого потрапляння ракети. Ще кілька будинків постраждали. Троє людей - поранені, цивільні мешканці Краснопілля.

Дніпропетровщина

Нічні тривоги. І знову ворожі артобстріли двох громад: Зеленодольскої та Апостолівської. Без постраждалих.

Харків

Після півночі — кілька обстрiлів району Салтівки. Постраждав чоловік. Також внаслідок нічних обстрілів на ранок під завалами школи в Харкові знайшли тіло загиблої жінки. По області протягом доби обстрілювали Циркуни, Чугуїв та район. Всього шість поранених цивільних.

Луганщина

Наші військові утримують промзону Сєвєродонецька. Росіяни обстріляли «Азот»: влучили в один із адміністративних корпусів та склад, де зберігався метанол. В Лисичанську пошкодили будівлю міської лікарні. Пошкоджено ще 52 будинки. У Гірському ворогом пошкоджено 16 будинків, в Лисичанську – 15, у Врубівці – дев’ять, у Сєвєродонецьку – шість, Новодружеську – чотири, Миколаївці – два.

У Сєвєродонецьку противник продовжує вести штурмові дії. За підтримки мінометів проводив безуспішний штурм у напрямку населених пунктів Боброве та Устинівка. Загиблих та поранених серед цивільного населення немає.

Донеччина

За минулу добу 11 обстрілів з танків, артилерії, мінометів, РСЗВ “Ураган”, РСЗВ “Смерч” міст Слов’янськ, Соледар, Бахмут, Авдіївка, Миколаївка, Торецьк, Святогірськ, селищ Тетянівка, Суха Балка, смт Нью-Йорк та Очеретино. Загинуло четверо, поранено сім цивільних осіб.

Пошкоджено 20 інфраструктурних об’єктів – житлові будинки, Центр безпеки громадян, підприємства тощо.

Зранку – удар касетними боєприпасами по околицям Слов'янська. Наслідки з'ясовуються. В області відсутнє газопостачання, частково - вода і електрика.

Миколаївщина

Учора після обіду російські окупанти вчергове обстріляли житлові квартали у двох районах Миколаїва. Пошкоджені 2 багатоповерхівки, 4 приватні будинки та господарські будівлі. Загинуло дві людини, ще дві отримали поранення.

Миколаївський район: вночі відбувся обстріл м. Очаків. Внаслідок чого відсутнє світло у прилеглій громаді. Інформація про постраждалих уточнюється. Зранку окупанти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури біля одного із населених пунктів Ольшанської громади.

Баштанський район: вдень були обстріли у Широківській громаді. Пошкоджена трансформаторна підстанція. Обстріли були переважно поза межами населених пунктів. Потерпілих немає. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Херсонщина

Стабільно напружена ситуація по всій області. Багато населених пунктів без електропостачання, води та газу. Область потребує медикаментів та гуманітарної допомоги. Бойові дії та обстріли тривають.

Нагадаємо, триває 99-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України. На Донецькому напрямку противник продовжує вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення із мінометів, ствольної та реактивної артилерії.