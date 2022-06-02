Китай на фоні війни рекордно збільшив експорт глинозему до Росії

До війни Миколаївський завод виробляв до 1,8 млн тонн глинозему на рік

Після закриття Миколаївського глиноземного заводу в Україні рашисти збільшила в 900 разів імпорт глинозему з Китаю. Матеріал служить сировиною для виробництва алюмінію. Про це повідомляє газета «Коммерсантъ» з посиланням на дані китайської митниці.

До війни Миколаївський завод виробляв до 1,8 млн тонн глинозему на рік, що становить близько 20% від загального обсягу виробництва глинозему «Русал», - найбільшого споживача глинозему в Росії. Це другий за величиною алюмінієвий актив компанії. Підприємство зупинилося в перші дні російського вторгнення через закриті бойові дії і блокаду морських портів.

Крім українського алюмінію, Росія також втратила австралійський алюміній через санкції. У 2021 році компанія «Русал» отримала 0,7 млн тонн глинозему, або 9% від загального обсягу виробництва, від Квінслендської глиноземії, де основним акціонером є Rio Tinto.

До слова, у квітні Росія купила 123 800 тонн китайського алюмінію, хоча рік тому Китай експортував до Росії всього 136 тонн. За весь 2021 рік поставки глинозему з Китаю в Росію склали всього 1400 тонн.

До слова, «Русал» є найбільшим споживачем глинозему в Росії, який задовольняє свої потреби в сировині через дев'ять заводів. Але 63% від загального обсягу алюмінію компанії було вироблено за межами Російської Федерації, в тому числі і в Україні.

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