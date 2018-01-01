І після цього ми ще будемо заявляти, що проти нас ведуть гібридну війну?

Гібридність українського походження

Думаю час це вже публічно сказати: гібридна війна РФ проти України великою мірою є гібридною саме через українські гібридні відповіді. От ми прийняли закон про «відсіч збройній агресії». Там чітко вказали, що Росія - агресор, окупант, що на неї покладається ефективний контроль за окуповані території тощо. Тобто прийняли абсолютно

Віктор Андрусів Директор Українського інституту майбутнього

Віктор Андрусів

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Фото: novynarnia.com Гібридна війна

Гібридність українського походження

Думаю час це вже публічно сказати: гібридна війна РФ проти України великою мірою є гібридною саме через українські гібридні відповіді.

От ми прийняли закон про «відсіч збройній агресії». Там чітко вказали, що Росія - агресор, окупант, що на неї покладається ефективний контроль за окуповані території тощо. Тобто прийняли абсолютно правильний закон, де все назвали своїми іменами.

А тепер починається: «Закон не суперечить Мінським домовленостям» кругом звучить з АП. Як це не суперечить, коли домовленості передбачають, що Росія виступає в якості посередника, а закон прямо її звинувачує в агресії? Мінські домовленості прописують спеціальний статус ОРДЛО, а закон прямо визнає ці території окупованими?!

Зараз ми ще дізнаємося про нове прочитання цього Закону, і читати ми будемо їх в різних місцях по різному. В Мінську будемо казати, що агресія і окупація - це тільки про Крим, а в Вашингтоні, що це про все.

А після цього будемо заявляти, що проти нас ведуть гібридну війну. Анекдот про труси і хрестик згадався.

Джерело: блог Віктора Андрусіва

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