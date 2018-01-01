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    Думки вголос

    І після цього ми ще будемо заявляти, що проти нас ведуть гібридну війну?

    Гібридність українського походження
    Думаю час це вже публічно сказати: гібридна війна РФ проти України великою мірою є гібридною саме через українські гібридні відповіді. От ми прийняли закон про «відсіч збройній агресії». Там чітко вказали, що Росія - агресор, окупант, що на неї покладається ефективний контроль за окуповані території тощо. Тобто прийняли абсолютно
    • Віктор Андрусів

      Директор Українського інституту майбутнього

    • Сьогодні, 16:05
    • Розсилка
    Гібридна війна
    Фото: novynarnia.com
    Гібридна війна

    Гібридність українського походження

    Думаю час це вже публічно сказати: гібридна війна РФ проти України великою мірою є гібридною саме через українські гібридні відповіді.

    От ми прийняли закон про «відсіч збройній агресії». Там чітко вказали, що Росія - агресор, окупант, що на неї покладається ефективний контроль за окуповані території тощо. Тобто прийняли абсолютно правильний закон, де все назвали своїми іменами.

    А тепер починається: «Закон не суперечить Мінським домовленостям» кругом звучить з АП. Як це не суперечить, коли домовленості передбачають, що Росія виступає в якості посередника, а закон прямо її звинувачує в агресії? Мінські домовленості прописують спеціальний статус ОРДЛО, а закон прямо визнає ці території окупованими?!

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    Зараз ми ще дізнаємося про нове прочитання цього Закону, і читати ми будемо їх в різних місцях по різному. В Мінську будемо казати, що агресія і окупація - це тільки про Крим, а в Вашингтоні, що це про все.

    А після цього будемо заявляти, що проти нас ведуть гібридну війну. Анекдот про труси і хрестик згадався.

    Джерело: блог Віктора Андрусіва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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