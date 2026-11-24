Здавалося б чому раптом на п'ятому році бездарної «спеціальної операції» – Путін раптом став ще більш наглим і самовпевненим? Незважаючи на півтора мільйона втрат в живій силі і десятки тисяч одиниць техніки, він так і не взяв Малу Токмачку. Але натомість став ще жорсткішим і наглішим в своїх вимогах чим у минулому році. Що ж такого сталося в 2026 році, щоб він охренів вкрай?

А сталось дві події. Перша у лютому. Тоді після введення санкцій Трампом проти Індії вся російська верхушка офігіла. Бюджет вже й так за два місяці використав річний дефіцит. Всі зійшлись на тому, що потрібно сідати на реальні переговори. І почали в цьому переконувати Путіна. Диктатор має схильність дослухатись до свого оточення, але робить це дуже повільно.

Тому поки Путін ходив у роздумах, почалась іранська війна, нафта і російський бюджет улетіли в космос. Після такого подарунка долі важко не повірити в свою богообраність, що власне і сталось з Путіним. Будучи помішаним на різному символізмі він це сприйняв як «вищий знак» правильності всіх його дій.

Друга подія – парламентські вибори. Російська влада так нервувала з цього приводу, що на всякий пожарний зняла з виборів і так не прохідну партію «Яблуко». В цілому, з огляду на втому від війни російського суспільства та очікування можливої мобілізації, видавалось, що вибори пройдуть далеко не гладко.

Натомість, таких спокійних і мирних виборів у Путіна не було дуже давно. Я переконаний, що навіть він був шокований тим, на скільки все пройшло гладко. Він побоюювався оголошувати повноцінну мобілізацію через можливу реакцію суспільства. Виявилось, що суспільство повністю підвладне його рішенням. І він може продовжувати класти сотнями тисяч своїх росіян на фронті для досягнення мети.

На цьому фарт Путіна не закінчується. Очікувалось, що після поразки на довиборах у США Трамп швидше вдасться до вирішення іранського питання. Або через посилення бойових дій і вихід на угоду, або просто вихід на угоду.

Насправді ж не сталось ні першого, ні другого. При тому, що сам Іран дуже хотів би домовитись, оскільки страждає в економічному плані. Але Трамп прийняв рішення тримати блокаду, що відтягує завершення війни на місяці. І дарує місяці дуже дорогої нафти і, відповідно, колосальних доходів у бюджет Путіна.

То ж уявіть як можна «охеріти» від таких подарунків долі. Про які угоди чи компроміси може йти мова, коли здається вищі сили мають допомогти Путіну досягнути своїх хворих політичних цілей. Але фарт має властивість закінчуватись. Як в азартній грі: чим довше граєш, тим більший шанс програти. Я думаю, саме це і станеться.