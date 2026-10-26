Вибори до Конгресу США: чому нервує Путін

Росіяни зараз намагаються максимально підіграти Трампу

Що ж судячи з усього американські проміжні вибори у Конгрес мають прямо доленосне значення. І мова не тільки про Трампа, доля якого багато у чому вирішується на цих виборах, а й про росіян. Ушаков заявив, що переговори відновляться після 4 листопада. Яке співпадіння, наступного дня після виборів у США.

Насправді, росіяни зараз намагаються максимально підіграти Трампу і дизелем, і обіцянкою перемовин. Це означає, що вони вважають ризики поразки Трампа на довиборах як перемогу на нашу користь. Воно й зрозуміло. Якщо Трамп приїде на зустріч з Путіним і Сі без конгресу, то вже нічого з ним поділити не вийде. Бо жодні домовленості він не зможе забезпечити.

Хоча особисто мене дивує, що навіть росіяни допускають ймовірність того, що з Трампом можна домовлятись.

За два роки організованого трешу він не дотримав жодної обіцянки ні своїм виборцям, ні партнерам, ні зрештою росіянам (дух Анкориджа). Із безкінечного потоку абсурду принципово нічого не змінилось. Тому навіть без поразки у сенаті Трамп не зміг приєднати Гренландію, перейменувати океани, перемогти Іран. А після цієї поразки вже гарантовано мало що зможе.

Тому шанси Путіна на Мюнхенську змову тануть з кожним днем.