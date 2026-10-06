Мир чи ілюзія? Який сценарій насправді чекає Україну

Між фінським і парагвайським сценаріями

У суспільстві розгорілась дискусія щодо необхідності мирних переговорів. І ця дискусія не стільки про переговори, як про наш дуже тяжкий емоційний стан. Факти, емоції і аргументи перемішались так, що важко в таке повірити. Тож давайте розкладемо одне від іншого.

Емоції

Ми всі в поганому емоційному стані. Війна триває п'ятий рік і ще й навколо розказують про найгірший рік війни. Тому нас можна зрозуміти. Всіх. І військових і цивільних. Всі виснажені по різному, але всі виснажені. Цей стан змушує нас відключати голову і шукати будь-яку ілюзію, будь-яку надію на кінець цього жаху. І нам не важливо наскільки це реалістично чи ні.

Однак, реальність так не працює. Емоції завдають шкоди нашому виживанню, і бажання вхопитись за фальшиву надію – може потім вбити. За десятки років ніхто не скаже про цей стан більше чим в'язень нацистських концтаборів Віктор Франкл «Першими ламалися ті, хто вірив, що скоро все закінчиться. Після них – ті, хто не вірив, що це коли-небудь закінчиться. Вижили ті, хто фокусувався на своїх діях тут і зараз, без зайвих ілюзій чи відчаю».

Факти

Ми всі хочемо завершення цього жаху. Це факт номер один. Я не знаю нікого хто б хотів воювати все життя. Навіть неймовірні воїни і герої, яких я знаю, на п'ятий рік втомились і виснажились.

Тепер загальні факти про мир і домовляння:

Україна постійно наполягає на проведення мирних переговорів. Наша влада приймає участь у всіх без винятку заходах присвячених переговорам. Ми підтримуємо будь-які мирні ініціативи. Ми пропонуємо енергетичне, морське, гуманітарне перемир'я. Але нам відмовляють. Туреччина пропонує - їй відмовляють. ЄС пропонує - йому відмовляють. Натомість путін вирішив ще збільшити масштаб терору в Україні. Атаки на мости, школи, лікарні - ось його відповідь на будь-які мирні пропозиції.

То яких домовлянь ще не вистачає? Як ще домовлятись?

Але путіну слід віддати належне. Він прямо і чітко заявив - виходіть з Донбасу, тоді я буду домовлятись. Тобто нам треба вийти зі своїх найсильніших оборонних рубежів, бо людина, яка збрехала і кинула всіх на світі, пообіцяла нам, що тоді почне переговори? Якщо ви відкинете емоції, то невже в реальності на таке можна піти?

Почалось дуже багато спекуляцій про досвід фінів. Типу дивіться домовились зі Сталіним і все в них гаразд. Так втратили трошки територій, але щасливі і незалежні. То давайте вже говорити про фінський досвід так як це було. Фіни пішли на домовленість тільки після того, як радянська армія прорвала фронт.

Але причина чому Сталін погодився на їх незалежність, а не окупував повністю була в тому, що божевільні втрати радянського союзу (345 тис. вбитих і ранених, близько 2 тис. танків) були такими великими, що продовження війни стало надзвичайно дорогоцінним. Саме ці втрати і досвід зберегли Фінляндію і після перемоги Радянського Союзу у Другій Світовій.

Тому навіть якщо вам подобається фінський сценарій, то він розпочинається в точці нанесення росіянам божевільних втрат! А вони поки не прорвали фронт, і я б сказав, що на таке поки взагалі шансів мало.

Часто ще лунає досвід Парагваю, який втратив у війні понад 70% дорослого населення. І знову має місце перекручування. Це Парагвай оголосив війну всім своїм сусідам і відмовлявся від будь-яких переговорів.Де тут взагалі щось схоже з Україною???

Тому єдине, що ми можемо зараз зробити – це «фокусуватись на своїх діях тут і зараз, без зайвих ілюзій чи відчаю».