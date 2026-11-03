Трамп ризикує втратити Конгрес. Що це означатиме для України

Результати проміжних виборів у США важливі для України

Важливий день – проміжні вибори у США.

Я думаю, що Трамп програє і палату представників і Сенат. Хоча соціологія це підтверджує – все буде вирішувати явка на виборах. Але на цих виборах, на мою думку, прихованої явки за Трампа не буде. Я навіть думаю, що багато його прихильників колишніх взагалі вибори проігнорує. Тому мої очікування такі, що демократи будуть мати по факту 53-54 місця в Сенаті.

Причина цього проста – Трамп зрадив своїх виборців. Він обіцяв їм припинення війн і вихід США із непотрібних конфліктів. Натомість влаштував Іранську війну, яка завдала американцям і їх партнерам багато шкоди. Ну, і звісно нам, ця шкода значно більша, чим якиб він відмовився продавати зброю.

Цей рік він почав як тріумфатор. Взяв Мадуро, ввів санкції проти росіян і нагнув Індію на відмову від російської нафти. Мабуть за останні роки війни ми ніколи не були так близько до її завершення як в лютому цього року. Але далі гігантська помилка з Іраном, яка буде коштувати йому всього.

Чому важливо, щоб він програв вибори? Тому, що це стане поверненням до політики. Трамп більше не буде вести себе як цар, про що він завжди мріяв. Він все ще буде залишатись президентом, але «кульгавим».

У США це означає, що для своїх рішень він буде постійно вести переговори з Сенатом і більше не зможе відповідати за свої обіцянки перед іншими. А це унеможливить будь-які домовленості з Путіним і Сі.

Я думаю, сьогодні стане початком кінця Трампа. А кінець у нього буде дуже поганий. Як і у всіх, хто зрадив своїм виборцям. І тут я не тільки про наших партнерів говорю.