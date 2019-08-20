Інцидент з хлібом та дружиною Нетаньягу - прокол протокольної служби прем‘єра Ізраїлю

Дружина прем'єра Ізраїлю Сара Нетаньягу під час офіційної зустрічі в аеропорту «Бориспіль» викинула хліб та сіль на землю

Саме протокольна служба прописує усі обрядові дійства. Не до неандертальців же вони їхали...

Одного разу я поїхав як журналіст з прем‘єр-міністром Юлією Тимошенко у Південну Корею. Мало що пам‘ятаю з тієї поїздки, окрім жахливо незручного літака, дозаправки десь на території Росії та пельменів у закритому терміналі аеропорта і малоефективного бізнес-форуму у якомусь готелі Сеула.

Але майже дослівно пам‘ятаю вижимку з протокольного розпорядження перед монументом, до якого завезли ЮВТ: «Прем‘єр-міністр одягає білі рукавички і розсипає пелюстки троянд із урни...».

Тому коли дружина прем‘єра Ізраїлю Нетаньягу кидає шматочок коровая на землю - це виключний прокол протокольної служби прем‘єра Ізраїлю.

Саме протокольна служба прописує усі обрядові дійства. Не до неандертальців же вони їхали...

Джерело: блог Віктора Шлінчака

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