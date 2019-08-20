Інцидент з хлібом та дружиною Нетаньягу - прокол протокольної служби прем‘єра Ізраїлю
Саме протокольна служба прописує усі обрядові дійства. Не до неандертальців же вони їхали...
Одного разу я поїхав як журналіст з прем‘єр-міністром Юлією Тимошенко у Південну Корею. Мало що пам‘ятаю з тієї поїздки, окрім жахливо незручного літака, дозаправки десь на території Росії та пельменів у закритому терміналі аеропорта і малоефективного бізнес-форуму у якомусь готелі Сеула.
Але майже дослівно пам‘ятаю вижимку з протокольного розпорядження перед монументом, до якого завезли ЮВТ: «Прем‘єр-міністр одягає білі рукавички і розсипає пелюстки троянд із урни...».
Тому коли дружина прем‘єра Ізраїлю Нетаньягу кидає шматочок коровая на землю - це виключний прокол протокольної служби прем‘єра Ізраїлю.
Саме протокольна служба прописує усі обрядові дійства. Не до неандертальців же вони їхали...
Джерело: блог Віктора Шлінчака