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    Думки вголос

    Інцидент з хлібом та дружиною Нетаньягу - прокол протокольної служби прем‘єра Ізраїлю

    • Віктор Шлінчак

      Керівник проекту «Главком»

    • Розсилка
    Дружина прем'єра Ізраїлю Сара Нетаньягу під час офіційної зустрічі в аеропорту &laquo;Бориспіль&raquo; викинула хліб та сіль на землю - Інцидент з хлібом та дружиною Нетаньягу - прокол протокольної служби прем‘єра Ізраїлю
    Дружина прем'єра Ізраїлю Сара Нетаньягу під час офіційної зустрічі в аеропорту «Бориспіль» викинула хліб та сіль на землю

    Саме протокольна служба прописує усі обрядові дійства. Не до неандертальців же вони їхали...

    Одного разу я поїхав як журналіст з прем‘єр-міністром Юлією Тимошенко у Південну Корею. Мало що пам‘ятаю з тієї поїздки, окрім жахливо незручного літака, дозаправки десь на території Росії та пельменів у закритому терміналі аеропорта і малоефективного бізнес-форуму у якомусь готелі Сеула.

    Але майже дослівно пам‘ятаю вижимку з протокольного розпорядження перед монументом, до якого завезли ЮВТ: «Прем‘єр-міністр одягає білі рукавички і розсипає пелюстки троянд із урни...».

    Тому коли дружина прем‘єра Ізраїлю Нетаньягу кидає шматочок коровая на землю - це виключний прокол протокольної служби прем‘єра Ізраїлю.

    Саме протокольна служба прописує усі обрядові дійства. Не до неандертальців же вони їхали...

    Читайте також: Чи стане Нетаньягу посередником між Путіним і Зеленським?

    Джерело: блог Віктора Шлінчака

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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