Зеленський написав листа Путіна. І ось навіщо...

Це «стадіон» для Путіна

Лист Володимира Зеленського Володимиру Путіну (який був написаний напередодні виступу останнього на форумі у Санкт-Петербурзі) – це чи не одна з найагресивніших комунікацій Банкової за весь час війни.

Виглядає так, що Зеленський вдарив одночасно по трьох головних страхах Путіна – страху втратити контроль всередині Росії, страху виглядати старим та немічним (дідом) і страху говорити з Україною напряму, визнаючи її суб'єктність.

Фактично, це «стадіон» для Путіна. На який він навряд чи з'явиться. Бо піти на зустріч з Зеленським після такого «запрошення» він не може в принципі.

Найімовірніше, спічрайтерам Путіна сьогодні вночі доведеться переписувати текст завтрашнього виступу. Співчуваю. Не виключено, що вони в принципі не будуть згадувати цей лист безпосередньо, щоб його не гуглили. Але в цьому листі для Москви розставлена свідома пастка.

Зеленський пропонує вихід, прекрасно усвідомлюючи, що Путін його відкине. Але потім цю відмову можна показувати всім – росіянам, американцям, європейцям, Глобальному Півдню. Це можна буде використовувати як доказ, що проблема не у форматах, як дехто вважає. А в тому, що Путін в принципі не готовий закінчувати війну без поразки України.