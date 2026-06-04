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Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики. Засновник «Главкома»

Зеленський написав листа Путіна. І ось навіщо...

glavcom.ua
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Це «стадіон» для Путіна

Лист Володимира Зеленського Володимиру Путіну (який був написаний напередодні виступу останнього на форумі у Санкт-Петербурзі) – це чи не одна з найагресивніших комунікацій Банкової за весь час війни.

Виглядає так, що Зеленський вдарив одночасно по трьох головних страхах Путіна – страху втратити контроль всередині Росії, страху виглядати старим та немічним (дідом) і страху говорити з Україною напряму, визнаючи її суб'єктність.

Фактично, це «стадіон» для Путіна. На який він навряд чи з'явиться. Бо піти на зустріч з Зеленським після такого «запрошення» він не може в принципі.

Найімовірніше, спічрайтерам Путіна сьогодні вночі доведеться переписувати текст завтрашнього виступу. Співчуваю. Не виключено, що вони в принципі не будуть згадувати цей лист безпосередньо, щоб його не гуглили. Але в цьому листі для Москви розставлена свідома пастка.

Зеленський пропонує вихід, прекрасно усвідомлюючи, що Путін його відкине. Але потім цю відмову можна показувати всім – росіянам, американцям, європейцям, Глобальному Півдню. Це можна буде використовувати як доказ, що проблема не у форматах, як дехто вважає. А в тому, що Путін в принципі не готовий закінчувати війну без поразки України.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Володимир Зеленський путін переговори

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Віктор Шлінчак

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