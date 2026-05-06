Головна Думки вголос Віктор Шлінчак
search button user button menu button
Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики. Засновник «Главкома»

«Парад у Москві». Нове кремлівське ІПСО?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
колаж: glavcom.ua, створено за допомогою ШІ

Останні два тижні в Москві нагнітається суцільна конспірологія

Можливо, я помиляюсь. Але історія з «парадом у Москві» все більше схожа на класичну інформаційно-психологічну операцію Кремля. Питання лише в тому, яка її справжня мета.

Судіть самі. Останні два тижні в Москві нагнітається суцільна конспірологія. Вкидається інформація, що Путін десь переховується не в своїх резиденціях, а Компартії дозволяють проведення опозиційних мітингів (де, очевидно, переписують учасників). Собчак записує Іллю Ремесло – воєнкора, який говорить про Навального, Пригожина і зупинку війни. Куди дивиться ФСБ?

Це виглядає як контрольований випуск пари і водночас як тестування суспільної реакції. Паралельно в Кремлі загострюється конкуренція між політичними гравцями за вплив.

На цьому фоні Путін посилає сигнали назовні. Нібито було якесь звернення до Трампа, якісь листи європейським лідерам, розмови про «перемир’я». Усе це накладається на український інформаційний контекст, де активно поширюється теза, що «Путін боїться України». І на пропозицію Зеленського почати перемирʼя 6-го травня відповідає дроновими ударами.

Але тут виникає ключова суперечність. Якщо «боїться», то чому відповідає ударами на пропозиції Києва запровадити перемир’я 6 травня? Чому замість деескалації ми маємо навпаки – нарощення атак?

Саме в цій суперечності і може ховатися справжня відповідь. Бо логіка таких спецкампаній не в тому, щоб у комусь когось переконати. А в тому, щоб навпаки заплутати. Створити одночасно кілька реальностей і змусити аудиторію саму обрати найбільш хибну. Це все дуже схоже на класичну модель керованого інформаційного хаосу.

Що це дає Кремлю? По-перше, створити зовнішній ефект. Росія вчергове намагається переконати, що в Кремлі шукають мир, а Україна хоче  ескалації.

По-друге, внутрішній ефект. Атмосфера нестабільності, чутки про загрози, дивні сигнали зверху – усе це готує російське суспільство до непопулярних рішень. У тому числі до нової хвилі мобілізації – відкритої або прихованої.

По-третє, військовий аспект. Інформаційний шум відволікає і зміщує фокус, він створює ілюзію, що головна подія вже відбувається (парад, «перемир’я», внутрішні проблеми РФ), тоді як реальні дії можуть готуватися в іншій площині.

Саме тому прив’язка до 8-9 травня може бути не ціллю, а лише прикриттям для організованої атаки, про яку попереджають іноземні розвідспільноти. Як варіант.

Важливо розуміти, що не всі ці сигнали обов’язково є частиною єдиного плану. Але й не треба применшувати ризики. Інформаційний фон розігрітий, меседжі суперечливі, аудиторії – як внутрішня, так і зовнішня – поступово підводяться до потрібних висновків. І вся ця історія може виявитися лише димовою завісою для рішень, які Кремль уже готовий реалізувати.

Питання – яких?

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін парад пропаганда росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки ворожої атаки по Харківщині
Ворог ударив по Мерефі: загинуло троє людей, є поранені
4 травня, 10:43
Італія перевіряє російський павільйон на Венеційській бієнале
Венеційська бієнале. Італія направила інспекторів до російського павільйону
30 квiтня, 01:14
Українські спецслужби викрили ворожого коригувальника
СБУ затримала на Донеччині ворожого агента, який коригував обстріли Краматорська
24 квiтня, 10:32
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня 2025 року на Алясці
Президент США відповів, чи запросив Путіна на саміт G20
24 квiтня, 00:58
Титуловані російські борці незаконно відвідали анексований Крим для участі у пропагандистському заході
ГУР оновив список російських спортсменів, які підтримують війну: хто потрапив до переліку
22 квiтня, 11:38
Російський Таганрог атакували ракети: ймовірно, уражено завод
Російський Таганрог атакували ракети: ймовірно, уражено завод
19 квiтня, 05:56
FT: Росія готує масштабний наступ у Донецькій області
FT: Росія готує масштабний наступ у Донецькій області
17 квiтня, 02:29
Безпілотники атакували Краснодарський край
Безпілотники атакували Краснодарський край
11 квiтня, 05:29
Джон Гілі застеріг Росію від подальших гібридних атак проти Великої Британії
Британія викрила таємну російську операцію в Атлантичному океані
9 квiтня, 15:03

Віктор Шлінчак

«Парад у Москві». Нове кремлівське ІПСО?
«Парад у Москві». Нове кремлівське ІПСО?
Провал кремлівських технологій: урок виборів в Угорщині
Провал кремлівських технологій: урок виборів в Угорщині
Хто після Орбана: нові виклики для Європи
Хто після Орбана: нові виклики для Європи
«Дружба» і російська нафта. Європейський Союз вийшов на пік абсурду
«Дружба» і російська нафта. Європейський Союз вийшов на пік абсурду
Союзники – не підрядники. Урок, який Трамп, схоже, не засвоїть
Союзники – не підрядники. Урок, який Трамп, схоже, не засвоїть
Мирні переговори. На обрії знову з'явився Китай
Мирні переговори. На обрії знову з'явився Китай

Новини

Прокуратура Молдови оскаржила рішення суду щодо олігарха-втікача Плахотнюка
Сьогодні, 17:07
Країни ЄС видали росіянам сотні тисяч віз попри війну: ЗМІ назвали лідерів
Сьогодні, 16:41
Трамп пригрозив Ірану новими удари, якщо той не погодиться на угоду з США
Сьогодні, 16:02
Норвегія оголосила про нову допомогу Україні через PURL
Сьогодні, 15:15
Польща першою в ЄС отримала схвалення кредитної угоди на переозброєння
Сьогодні, 14:05
Дніпро оголошує 7 травня днем жалоби
Сьогодні, 13:52

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua