Головна Думки вголос Віктор Шлінчак
search button user button menu button
Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики. Засновник «Главкома»

Нова архітектура світу: Сі і Трамп можуть одночасно закінчити три війни

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Останній раз Трамп та Сі зустрічалися у кінці жовтня 2025 року
фото: Getty Images

Сі і Трамп можуть одразу поставити крапку в тьох конфліктах

Економіка Росії таки просідає. Мобілізаційний ресурс теж починає кульгати на дві ноги. І паралельно Україна нарощує спроможність для ударів вглиб території Росії.

Тут важливо, що за ці роки з 22-го змінюється навіть не економічні показники, скільки психологічні. Парад був предтечею. І коли ми говоримо про війну на виснаження, цей психологічний чинник може впливати якнайкраще. Причому, в обидві сторони.

Минулого року один із головних ідеологів Кремля Владислав Сурков в інтервʼю французькому виданню сказав, що розширення «руского міра» навіть в режимі «геополітичної самотності» – це процес органічний. Як і розділення України. Але в цьому ж інтервʼю він каже, що Москві головне – «не надірватися». І от цей момент, дуже схоже, все ж настає. Повільно, але прогнозовано.

Як би там не було, ми рухаємось до траєкторії «Мінська-3». По суті, органічної заморозки, яка буде приправлена довгим процесом узгодження документів і зниження воєнної активності по лінії зіткнення.

По суті, зараз Путін через потенційну ескалацію вже бореться не за капітуляцію України, а за пункти, які не дадуть безпосередньо йому втратити статус царя. Бо хто орієнтуватиметься на вождя, який не покращив, а на пʼять років тільки погіршив концептуальне сприйняття Росії у світі і її стратегічні позиції? А вони явно погіршилися. З цієї проблематичної ями роками треба буде вибиратися. І на додаток – вкладатися в загарбані регіони, щоб не зчинити внутрішніх бунтів.

Психологічно визнати поразку Путін не може. Але й тягнути ношу, яку він на себе звалив, вже теж не дуже може. Бо стратегічно Росія, попри заявлене у 2007-му році бажання, так і не змогла бути учасницею нової Ялти.

А от справжня «Ялта» цього тижня відбуватиметься в Пекіні. Куди, звісно, Росію не кликали. Трамп і Сі зустрічаються після кількох перенесених дат. Трамп – не в найкращій позиції, бо обтяжений Іраном. Сі – теж не в ідеальних умовах, бо прогнозоване китайське «економічне диво» через регіональні загострення в світі не дає можливості стати економікою номер один.

І тому на порядку денному одразу буде багато пунктів, які мають збалансувати не тільки двосторонні відносини, але й підготовку до сценаріїв, які задовольнять обидві сторони. І це Іран, Україна і Тайвань.

Не буду розписувати, наскільки кожен із цих кейсів зараз є подразником для світової економіки, тут все зрозуміло. Єдине, що зараз заслуговує на увагу – наскільки обережний Китай готовий повноцінно включитися в ці сценарії. Бо для Пекіна кожен з них – це про іміджеві і фінансові ризики.

Для США зараз – це про тактичні перемоги, які Білий Дім продаватиме на виборах до Конгресу. І тут, підозрюю, головним фактором, який може не покращити, а навпаки загострити й так критичні теми, буде характерна лінія поведінки Трампа. Коли він в якийсь момент не зможе переступити через власне его.

Загалом ця зустріч дійсно може стати історичною, якщо не перетвориться у змагальний процес за право диктувати умови.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Китай путін парад Україна Тайвань

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни продовжують свою штурмову активність на тих напрямках, які для них ключові, каже Зеленський
Зеленський розповів, чи дотримується РФ тиші на фронті, і пояснив, як діятиме Україна
10 травня, 19:35
Директор ФБР припускає, що знайдені документи збереглися через недбалість попереднього керівництва
Директор ФБР пообіцяв оприлюднити секретні архіви про звʼязок Трампа з Кремлем
7 травня, 11:51
Інсталяція у Варшаві
Останній парад Путіна
4 травня, 10:28
Вибухи у Росії та Криму, евакуація Трампа після стрілянини: головне за ніч 26 квітня
Вибухи у Росії та Криму, евакуація Трампа після стрілянини: головне за ніч 26 квітня
26 квiтня, 05:54
Задимлення у Челябінську
В Єкатеринбурзі та Челябінську пролунали вибухи
25 квiтня, 07:20
Київ активізував безпекову взаємодію з країнами Затоки
Умєров доповів Зеленському про переговори на Близькому Сході
22 квiтня, 16:56
Міністри закордонних справ України та Південно-Африканської Республіки Андрій Сибіга і Рональд Ламола, жовтень 2024 рік
Глава МЗС України розказав про посилення стосунків з Африкою: названо нові треки
22 квiтня, 12:25
Ціна російського газу для Китаю цьогоріч становитиме $258,80 за 1000 кубометрів, що на понад 38% нижче середньої ціни
Росія кілька років продаватиме Китаю газ майже за безцінь – Bloomberg
21 квiтня, 07:57
Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер
Дефіцит ракет до Patriot зростає, але Україна має шанс на партнерство з країнами Перської затоки – Волкер
20 квiтня, 15:02

Віктор Шлінчак

Нова архітектура світу: Сі і Трамп можуть одночасно закінчити три війни
Нова архітектура світу: Сі і Трамп можуть одночасно закінчити три війни
«Парад у Москві». Нове кремлівське ІПСО?
«Парад у Москві». Нове кремлівське ІПСО?
Провал кремлівських технологій: урок виборів в Угорщині
Провал кремлівських технологій: урок виборів в Угорщині
Хто після Орбана: нові виклики для Європи
Хто після Орбана: нові виклики для Європи
«Дружба» і російська нафта. Європейський Союз вийшов на пік абсурду
«Дружба» і російська нафта. Європейський Союз вийшов на пік абсурду
Союзники – не підрядники. Урок, який Трамп, схоже, не засвоїть
Союзники – не підрядники. Урок, який Трамп, схоже, не засвоїть

Новини

В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Сьогодні, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
Вчора, 20:02
Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
Вчора, 15:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Вчора, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
10 травня, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
10 травня, 06:21

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua