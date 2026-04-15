Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики. Засновник «Главкома»

Провал кремлівських технологій: урок виборів в Угорщині

фото: Getty Images

У чому полягає феномен великої перемоги Петера Мадяра

Я дивлюсь на підсумки виборів в Угорщини в першу чергу з політтехнологічної точки зору, а не зсередини процесів. Бо щоб мати повну картину, треба принаймні рік вивчати на місці глибинні зсуви в угорському середовищі.

А от технологічні ходи ми зможемо оцінити.

Перше – це помилка Орбана повністю зробити кальку з попередніх виборів і визначити зовнішніх гравців основною загрозою для угорців. Не знаю, що там показували фокус-групи, але очевидною є відірваність владної команди від реалій. Але чому тут дивуватися – 16 років при владі дають відчуття, що ти знаєш про всіх і все. Виявилося, що загроза, яку продавала команда Орбана, не була основною проблемою для угорців.

Не допомогли і російські технологи. Вони не просто йшли в фарватері цієї логіки (вона була їм вигідна в світлі глобального протистояння з ЄС і Україною), вони ще більше налаштували угорців підняти питання про російську присутність. І це дало зворотній ефект – плівки розмов Орбана та Сійярто з кремлівськими візаві – технологічно просто підсилили це відчуття – певної залежності угорської верхівки від зовнішніх гравців.

Загалом треба констатувати повний провал кремлівської технологічної школи. Це вже треті вибори, які курував Сергій Кирієнко (заступник глави кремлівської адміністрації), які з тріском провалилися. Перед цим була Румунія і Молдова.

Приїзд Венса і відверта агітація за Орбана лише посилили відчуття, що команда діючого президента грає не в угорську гру, а в гру, яка є навʼязаною зі сторони. Гра, яка є неперебірливою у звʼязках – аби лише перемогти. Підсумок: після візиту Венса рейтинги «Фідес» знизилися ще більше.

Тепер щодо Мадяра. Перше, що його команда взяла в реалізацію – це стара технологія походу «від дверей до дверей». Петер Мадяр за час кампанії обʼїздив мало не всі угорські містечка. І ефект «потиснутих рук» спрацював.

І якщо Орбан вів більше віртуально-інформаційну кампанію, то Мадяр – приземлено-просвітницьку. Людина, яка була ще не так давно частиною владної машини, яка знає її слабкі місця, мову, логіку і страхи, легко знаходила відгук у потенційного виборця. В якийсь момент Мадяр став «своїм» - позитивним хлопцем, народним лідером. Колись в Угорщині таким був Орбан, коли виграв свою першу кампанію.

Мадяр підхопив запит на моральну легітимність. Після скандалів з корупційними схемами, які накопичились за півтора десятиліття Орбана, говорити з людьми однією мовою виявилося правильно вибраною тактикою. Виборець шукав в даному випадку (якщо вже судити за результатом) не ідеологію, а відчуття чесності. І Мадяр «продавав» образ людини, яка «заплатила ціну» за правду. В певний момент він почав сприйматись як альтернатива до застою – і через це він отримав кредит довіри наперед.

Перемога таких фігур, як я вже написав раніше, – це відповідь на те, що система втратила здатність до саморегуляції (ми це проходили і на прикладі Ющенка, і на прикладі Порошенка). І якщо цю систему не оновлюють зсередини – вона отримує імпульс ззовні, часто у вигляді несподіваних, нестандартних і навіть ризикованих політичних проєктів. Вважайте це натяком для наших політичних вождів, які на якомусь етапі почали вважати, що контроль і безальтернативність думок важливіші за суспільну довіру.

Угорщина отримала перезавантаження. Це точно еволюційний крок. І добре, що тут обійшлося без революції.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Читайте також

Як пишуть журналісти, лідер «Тиси» готовий діяти швидко, оскільки він розуміє, що може втратити значну частину коштів ЄС
Мадяр готує масштабну угоду для перезавантаження відносин із Брюсселем – Politico
Вчора, 09:12
Міністр закордонних справ Німеччини потрапив у скандал через ролик із російською музикою
Міністр закордонних справ Німеччини потрапив у скандал через ролик із російською музикою
4 квiтня, 18:37
Прохання Болгарії є частиною спроб уряду боротися з іноземним втручанням
Болгарія просить ЄС захистити майбутні вибори від втручання РФ – Politico
2 квiтня, 15:18
Атаки ЗСУ по портах РФ зупинили ключовий канал доходів
Атаки на порти біля Петербурга обвалили нафтовий експорт РФ: деталі
27 березня, 15:30
Ракета Х-69 з'явилася у росіян вже під час війни
Цієї ночі ворог атакував Україну ракетами Х-69: що відомо про нову розробку окупантів
24 березня, 11:34
Нині триває 1488-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 22 березня 2026 року
22 березня, 08:15
Французькі військові затримали танкер із ознаками порушень
Франція захопила танкер РФ у Середземному морі: деталі
20 березня, 14:36
Орбан заблокував угоду про фінансування України
Орбан розлютив лідерів ЄС блокуванням €90 млрд для України: деталі
19 березня, 11:55
«Українські організації перебували у зоні уваги російських відповідних органів» – Валерій Семененко
Бути українцем у Росії небезпечно: що сталося з діаспорою?
16 березня, 16:15

Віктор Шлінчак

Провал кремлівських технологій: урок виборів в Угорщині
Провал кремлівських технологій: урок виборів в Угорщині
Хто після Орбана: нові виклики для Європи
Хто після Орбана: нові виклики для Європи
«Дружба» і російська нафта. Європейський Союз вийшов на пік абсурду
«Дружба» і російська нафта. Європейський Союз вийшов на пік абсурду
Союзники – не підрядники. Урок, який Трамп, схоже, не засвоїть
Союзники – не підрядники. Урок, який Трамп, схоже, не засвоїть
Мирні переговори. На обрії знову з'явився Китай
Мирні переговори. На обрії знову з'явився Китай
Підсумки «року Трампа»
Підсумки «року Трампа»

Новини

Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Сьогодні, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Вчора, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Вчора, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Вчора, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
13 квiтня, 22:00

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
