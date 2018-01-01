Росія знову намагається закрити українське інтернет-видання
- Сьогодні, 17:20
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Розсилка
Та ми й так знаємо, що «Главком» в Росії заборонений
Роскомнадзор не втихомирюється. Прислали в «Главком» чергове «Уведомление о внесении информации в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».
Та ми й так знаємо, що «Главком» в Росії заборонений. Але знову вимагають зняти інформацію. І поінформувати їх про зняття. На цей раз - про Чечню (цей матеріал). І навіть рішення суду прислали. Ще від 15.11.2016 № 2-3279/2016. Щось довго вирішували :)
Відповісти як завжди? Чи проявити толерантність до колишніх «братів наших менших»?
Джерело: блог Віктора Шлінчака