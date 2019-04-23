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    Думки вголос

    Феномен Зеленського

    • Володимир Черняк

      Український економіст та політик

    • Розсилка
    Володимир Зеленський, 21 квітня 2019 року - Феномен Зеленського
    Володимир Зеленський, 21 квітня 2019 року
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Коротенькі підсумки

    Чому Володимир Зеленський переміг на виборах?

    Тому що в Україні існує нестерпний запит на зміну «політичної еліти», яка сформована кланово-олігархічною системою. Народ не хоче більше тасувати залояжену колоду карт. У грі в карти завжди є ризик, але є і шанс. Особливої заслуги Зеленського в його обранні немає. Він попав під гарячу руку історії. Виборці ризикнули і зіграли ва-банк.

    Ще одна причина того, чому виборці проголосували за Зеленського. Українцям кричуще не вистачає справедливості. Якщо влада не може дати народу багатства, то вона повинна дати йому справедливість. Дефіцит справедливості - основна причина недовіри народу до влади.

    Виборці голосували за Зеленського тому, що рівень довіри до влади складає 9%. Складним завданням для Зеленського буде втримання високого рівня довіри. У цьому суть політики як мистецтва.

    Джерело: блог Володимира Черняка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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