Феномен Зеленського

Володимир Черняк Український економіст та політик

Володимир Черняк

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Володимир Зеленський, 21 квітня 2019 року Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Коротенькі підсумки

Чому Володимир Зеленський переміг на виборах?

Тому що в Україні існує нестерпний запит на зміну «політичної еліти», яка сформована кланово-олігархічною системою. Народ не хоче більше тасувати залояжену колоду карт. У грі в карти завжди є ризик, але є і шанс. Особливої заслуги Зеленського в його обранні немає. Він попав під гарячу руку історії. Виборці ризикнули і зіграли ва-банк.

Ще одна причина того, чому виборці проголосували за Зеленського. Українцям кричуще не вистачає справедливості. Якщо влада не може дати народу багатства, то вона повинна дати йому справедливість. Дефіцит справедливості - основна причина недовіри народу до влади.

Виборці голосували за Зеленського тому, що рівень довіри до влади складає 9%. Складним завданням для Зеленського буде втримання високого рівня довіри. У цьому суть політики як мистецтва.

Джерело: блог Володимира Черняка

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