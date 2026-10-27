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Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти

7 листопада у Національному палаці мистецтв «Україна» відбудеться новорічний концерт унікального проекту «Мій Music Hall», створеного продюсеркою Оленою Мозговою.

«Ми з командою готуємо неймовірно красивий і душевний концерт, який ви побачите у Новорічну ніч! А тим, хто купить квитки, пощастить побачити і почути все наживо», – розповіла Олена Мозгова.

За її словами, на глядачів чекає нестандартна режисура, яскраві постановки, особлива атмосфера, сучасні хіти і легендарні композиції від топових артистів!

Квитки на концерт за посиланням: https://kyiv.karabas.com/miy-music-hall-2/order/

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти фото 1

Склад артистів: 

  • Ірина Білик;
  • Verka Serduchka;
  • Людмила Монастирська;
  • Zlata Ognevich;
  • Melovin;
  • Kazka
  • Шугар
  • Shumei;
  • Alekseev;
  • Максим Бородін;
  • Анна Трінчер;
  • Марія Бурмака;
  • David Axelrod;
  • Олег Злакоман;
  • Марта Адамчук;
  • Анна Добриднєва;
  • Оксана Муха;
  • Вікі Роуз;
  • Tom Soda;
  • The Alibi Sisters;
  • Сергій Мироненко;
  • Gypsy Lyre;
  • Freedom Jazz;
  • та інші. 

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Теги: Ірина Білик концерт Оксана Муха Марія Бурмака Анна Трінчер

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