Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
7 листопада у Національному палаці мистецтв «Україна» відбудеться новорічний концерт унікального проекту «Мій Music Hall», створеного продюсеркою Оленою Мозговою.
«Ми з командою готуємо неймовірно красивий і душевний концерт, який ви побачите у Новорічну ніч! А тим, хто купить квитки, пощастить побачити і почути все наживо», – розповіла Олена Мозгова.
За її словами, на глядачів чекає нестандартна режисура, яскраві постановки, особлива атмосфера, сучасні хіти і легендарні композиції від топових артистів!
Квитки на концерт за посиланням: https://kyiv.karabas.com/miy-music-hall-2/order/
Склад артистів:
- Ірина Білик;
- Verka Serduchka;
- Людмила Монастирська;
- Zlata Ognevich;
- Melovin;
- Kazka
- Шугар
- Shumei;
- Alekseev;
- Максим Бородін;
- Анна Трінчер;
- Марія Бурмака;
- David Axelrod;
- Олег Злакоман;
- Марта Адамчук;
- Анна Добриднєва;
- Оксана Муха;
- Вікі Роуз;
- Tom Soda;
- The Alibi Sisters;
- Сергій Мироненко;
- Gypsy Lyre;
- Freedom Jazz;
- та інші.
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