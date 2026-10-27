Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти

7 листопада у Національному палаці мистецтв «Україна» відбудеться новорічний концерт унікального проекту «Мій Music Hall», створеного продюсеркою Оленою Мозговою.

«Ми з командою готуємо неймовірно красивий і душевний концерт, який ви побачите у Новорічну ніч! А тим, хто купить квитки, пощастить побачити і почути все наживо», – розповіла Олена Мозгова.

За її словами, на глядачів чекає нестандартна режисура, яскраві постановки, особлива атмосфера, сучасні хіти і легендарні композиції від топових артистів!

Квитки на концерт за посиланням: https://kyiv.karabas.com/miy-music-hall-2/order/

Склад артистів: