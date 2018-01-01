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    Думки вголос

    Добре голосувати за медреформу, коли маєш паспорт США чи Великобританії

    Якби мені доручили активізувати і запустити реформи, то ось що я би запропонувала – як би по-більшовицькому це не виглядало
    Один закон – одна реформа вирішили б багато. Заборонити сім’ям чинних політиків і чиновників жити, вчитися і лікуватися за межами України. Заборонити впродовж п’яти років після держслужби залишати Україну з метою зміни місця проживання. Заборонити іноземцям залишати високі посади без публічного аудиту. Ось так –
    • Наталія Влащенко

      Журналіст

    • Сьогодні, 06:22
    • Розсилка

    Якби мені доручили активізувати і запустити реформи, то ось що я би запропонувала – як би по-більшовицькому це не виглядало

    Один закон – одна реформа вирішили б багато.

    1. Заборонити сім’ям чинних політиків і чиновників жити, вчитися і лікуватися за межами України.
    2. Заборонити впродовж п’яти років після держслужби залишати Україну з метою зміни місця проживання.
    3. Заборонити іноземцям залишати високі посади без публічного аудиту.

    Ось так – коротко і зі смаком.

    Я тут прочитала в одного російського опозиціонера абсолютно справедливу думку щодо кількості санкцій:

    «...І ось тільки тоді, коли вони завиють не по-дитячому за своїми бізнесами, баблом, будинками і квартирами в Лондоні та Маямі, коли їх зажерливих дружин і нащадків поженуть назад у нашу високодуховну країну, тоді можна чекати змін. Лише тоді! Інакше ми приречені!».

    І подумала: а, може, і нашим політикам та чиновникам деякі обмеження не завадять? Адже не соромляться ж вони писати в своїх електронних деклараціях Бог знає що... Не кажучи вже про те, що вони в них не написали...

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    Тому якщо хочуть займатися держбудівництвом (мова про топ-менеджерів), хочуть обмежити народ податками, реформами, квотами, тарифами, гуманітарними законами – нехай і вони розділять цю долю з народом.

    Не назавжди. Скажімо, на час політичної активності.

    А то ж добре голосувати за медреформу і реформу освіти, коли у тебе в кишені американський або британський паспорт, а діти і сім’я давно там.

    P.S. Зрозуміло, що це така антиутопія – всього лише жарт (перші два пункти), проте запевняю вас: у разі такого рішення майже всі поклали б службові посвідчення на стіл. Бо не пов’язують свою долю (освіта, лікування) з Батьківщиною.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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