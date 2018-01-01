Добре голосувати за медреформу, коли маєш паспорт США чи Великобританії

Якби мені доручили активізувати і запустити реформи, то ось що я би запропонувала – як би по-більшовицькому це не виглядало

Один закон – одна реформа вирішили б багато. Заборонити сім’ям чинних політиків і чиновників жити, вчитися і лікуватися за межами України. Заборонити впродовж п’яти років після держслужби залишати Україну з метою зміни місця проживання. Заборонити іноземцям залишати високі посади без публічного аудиту. Ось так –

Якби мені доручили активізувати і запустити реформи, то ось що я би запропонувала – як би по-більшовицькому це не виглядало

Один закон – одна реформа вирішили б багато.

Заборонити сім’ям чинних політиків і чиновників жити, вчитися і лікуватися за межами України. Заборонити впродовж п’яти років після держслужби залишати Україну з метою зміни місця проживання. Заборонити іноземцям залишати високі посади без публічного аудиту.

Ось так – коротко і зі смаком.

Я тут прочитала в одного російського опозиціонера абсолютно справедливу думку щодо кількості санкцій:

«...І ось тільки тоді, коли вони завиють не по-дитячому за своїми бізнесами, баблом, будинками і квартирами в Лондоні та Маямі, коли їх зажерливих дружин і нащадків поженуть назад у нашу високодуховну країну, тоді можна чекати змін. Лише тоді! Інакше ми приречені!».

І подумала: а, може, і нашим політикам та чиновникам деякі обмеження не завадять? Адже не соромляться ж вони писати в своїх електронних деклараціях Бог знає що... Не кажучи вже про те, що вони в них не написали...

Тому якщо хочуть займатися держбудівництвом (мова про топ-менеджерів), хочуть обмежити народ податками, реформами, квотами, тарифами, гуманітарними законами – нехай і вони розділять цю долю з народом.

Не назавжди. Скажімо, на час політичної активності.

А то ж добре голосувати за медреформу і реформу освіти, коли у тебе в кишені американський або британський паспорт, а діти і сім’я давно там.

P.S. Зрозуміло, що це така антиутопія – всього лише жарт (перші два пункти), проте запевняю вас: у разі такого рішення майже всі поклали б службові посвідчення на стіл. Бо не пов’язують свою долю (освіта, лікування) з Батьківщиною.

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