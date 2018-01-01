Президент Південної Кореї відзначив зусилля Трампа в переговорах із КНДР

Пхеньян відмовляється говорити із Сеулом про ядерну зброю, оскільки та спрямована виключно проти США

Президент Республіки Корея Мун Чже Ін у середу відзначив роль президента США в сприянні першим більше чим за два роки переговорам між Сеулом і Пхеньяном. За його словами самі переговори можна розглядати як наслідок політики Вашингтону щодо посилення санкцій і тиску на КНДР. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Із іншого боку під час



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Президент Республіки Корея Мун Чже Ін

Пхеньян відмовляється говорити із Сеулом про ядерну зброю, оскільки та спрямована виключно проти США

Президент Республіки Корея Мун Чже Ін у середу відзначив роль президента США в сприянні першим більше чим за два роки переговорам між Сеулом і Пхеньяном. За його словами самі переговори можна розглядати як наслідок політики Вашингтону щодо посилення санкцій і тиску на КНДР. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Із іншого боку під час своєї прес-конференції очільник Південної Кореї спробував розвіяти сумніви і занепокоєння, що своїми мирними ініціативами КНДР намагається посилити розбіжності між Сеулом і Вашингтоном. За словами Мун Чже Іна підхід Республіки Корея щодо Пхеньяну загалом не відрізняється від американської політики. Так вчорашні переговори були лише початковим етапом, який спрямований на нормалізацію взаємин між КНДР і Республікою Корея. В кінці кінців, як наголосив Мун Чже Ін, переговори мають привести до денуклерізації Корейського півострова, під чим розуміють відмову КНДР від ядерної зброї і засобів її доставки.

Президент Республіки Корея заявив також про те, що готовий в будь-який момент зустрітися із Кім Чен Ином. Однак для цього мають бути створені відповідні умови і має бути гарантія досягнення конкретних результатів. Мун Чже Ін виключив переговори заради переговорів.

При цьому північнокорейська газета Родонг Сінмун заявила про те, що питання ядерної зброї не буде обговорюватися із Республікою Корея, оскільки воно спрямовано виключно проти США, а не братського народу, або КНР чи РФ. Також дана газета КНДР висловила думку, що всі протиріччя на Корейському півострові можна буде вирішити мирно через зусилля двох корейських держав. Однією із умов успіху Родонг Сінмун назвала відмову двох країн від зовнішнього впливу.