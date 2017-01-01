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    Думки вголос

    Про ховрашків та українських політиків

    Всі вони щиро вважають себе чесними людьми і патріотами, незважаючи на те, що десятки і сотні тисяч євро готівкою (у багатьох з'явилися тільки після революції разом з мандатом
    Мовою оригіналу Помните, как Меркель сказала, что Путин потерял связь с реальностью? Я, конечно, не Меркель, но вынуждена констатировать те же проблемы у многих украинских политиков и чиновников Судите сами: 1. Большинство из них (даже недавние слесари и колхозники) вместо того, чтобы учиться, читать законы, общаться с избирателями, ведут
    • Наталія Влащенко

      Журналіст

    • Сьогодні, 17:38
    • Розсилка

    Всі вони щиро вважають себе чесними людьми і патріотами, незважаючи на те, що десятки і сотні тисяч євро готівкою (у багатьох з'явилися тільки після революції разом з мандатом

    Мовою оригіналу

    Помните, как Меркель сказала, что Путин потерял связь с реальностью?

    Я, конечно, не Меркель, но вынуждена констатировать те же проблемы у многих украинских политиков и чиновников

    Судите сами:

    1. Большинство из них (даже недавние слесари и колхозники) вместо того, чтобы учиться, читать законы, общаться с избирателями, ведут гламурную жизнь и покидают Украину немедленно после окончания сессионной недели ( напоминаю, что она у них заканчивается в четверг, а не в пятницу, как у вас). Многие перевезли за границу семьи на пмж.

    2. Все они искренне считают себя честными людьми и патриотами, несмотря на то, что десятки и сотни тысяч евро налом (по декларации) у многих появились только после революции достоинства вместе с мандатом

    Один из самых известных антикоррупционеров искренне вопрошает меня в гримерке: зачем мне к вам идти? Вы же меня опять про квартиры и машины будете спрашивать? Не про реформы, правда?! При этом его совершенно не смущает, что он сам полжизни интересовался чужой собственностью.

    3. Эти люди ведут себя, как звезды шоу-бизнеса, а не как политики и чиновники, нанятые нами на работу. И если ты приглашаешь их в программу поговорить о субсидиях для населения («вы же были отцом этой системы!»), они тебе важно отвечают, что нет, они не хотят об этом говорить. Хотят о кино и духовности (клянусь, я ничего не выдумываю!).

    4. Они абсолютно несамостоятельны. Если ты их где-то прижимаешь к стенке: дескать, почему вы избегаете встреч, они сначала долго мнутся, а потом признаются, что «центр не рекомендует». И это смешно и противно одновременно. Как же надо прожить жизнь, чтобы тебе, взрослому, диктовали - где можно открыть рот, а где - нет?

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    5.И наконец, самый смешной признак неадекватности. Все они хотят присутствовать в студии в единственном числе

    - а кто там будет? Н?! Да я с ним на одном гектаре ... оправляться не стану, не то, что дискутировать!

    Да, милый!

    Ты с ним станешь вместе сидеть в одном зале, нарушать регламент, тереть, красть, голосовать за законы, нарушающие Конституцию, брать «доплату» в конвертах и многое другое

    Но в студию ты с ним не пойдешь. Ибо вам обоим абсолютно нечего сказать избирателям. И он может удариться в падучую и разорвать рубашку на груди, а ты пока не научился. Вот в этом и вся разница между вами

    =======

    Помните шуточку про суслика, которого не видно, но он есть?

    Так вот, в нашем случае все наоборот: суслики вроде иногда появляются с понедельника по четверг

    Но их нет

    Джерело: блог Наталії Влащенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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