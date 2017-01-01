Історія про те, як бідна Україна спонсорує бюджет країни ЄС і НАТО

Раніше до бюджету Латвії уже перерахували 50 мільйонів євро коштів Арбузова

«Привіт! Думаю, буде цікаво», — пише знайома з Латвії, надсилаючи статтю про долю 25 мільйонів євро, виведених із України, які Латвія хоче конфіскувати у свій бюджет. Отже, за рік Україна так і не надала переконливих доказів, що це українські кошти, вкрадені з бюджету. Але по ходу реальні власники грошей не здаються. Як пише,

Раніше до бюджету Латвії уже перерахували 50 мільйонів євро коштів Арбузова

«Привіт! Думаю, буде цікаво», — пише знайома з Латвії, надсилаючи статтю про долю 25 мільйонів євро, виведених із України, які Латвія хоче конфіскувати у свій бюджет.

Отже, за рік Україна так і не надала переконливих доказів, що це українські кошти, вкрадені з бюджету.

Але по ходу реальні власники грошей не здаються. Як пише, знайома, «є вирок суда, що гроші треба внести в бюджет Латвії. Але, компанія «Imex provider», зареєстрована в Брітанських Вирджинах, на рахунку кого гроші знаходяться, подала в суд Satversme (тіпу Констітуційний суд) за норму, яка не дозволяє їм ознайомитись з матеріалами суда. Суд частково задоволив позив «Imex provider». Читайте також Витрати Латвії на оборону у 2018 році досягнуть 2% ВВП Вчора, 20:33 Як відомо, раніше до бюджету Латвії уже перерахували 50 мільйонів євро коштів Арбузова. «Тут мова ідеться за ще 25 млн, арештованих в банку «Reģionālajā investīciju bankā» які надлежать декільком компаніям, в тому цислі і «Imex provider». Тобто, на мою дурну голову, виходить так, що «Imex provider» боротися в суді Латвії за ці гроші і, як що вирок суда буде позитивний для «Imex provider», то їхній рахунок разморозять і гроші вони отримають, а вот уряд УА не має претензій і те, що це суттево гроші казни так і не зміг довести».

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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