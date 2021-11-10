137 вулиць в Україні досі носять ім'я окупантки
Еталонна ганьба – іменем радянської космонавтки, яка є улюбленицею Путіна, до сьогодні називають вулиці в нашій державі
Валентина Терешкова голосувала 1 березня 2014 року за окупацію Криму, а також саме вона стала ініціаторкою обнулення термінів президентства Володимира Путіна у 2020 році.
Перейменувати названі на її честь вулиці можна за процедурою декомунізації, оскільки вона буля діячкою Комуністичної партії.
Але навіть станом на сьогодні цих вулиць більше сотні.
З початку весни цього року завдяки нам було перейменовано близько сотні(!) вулиць, які носили її ім'я, проте навіть зараз їх аж 137(!!!)
Кількість вулиць Терешкової:137. Сто тридцять сім, Карл!
За регіонами:
Чернівецька область – 19
Одеська область – 17
Вінницька область – 16
Хмельницька область – 14
Херсонська область – 10
Черкаська область – 10
Рівненська область – 9
Донецька область – 7
Львівська область – 7
Житомирська область – 6
Київська область – 5
Харківська область – 3
Івано-Франківська, Чернігівська, Миколаївська області – по 2
Київ, Одеська, Черкаська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Тернопільська – по 1
Маю надію, що вже до наступного літа їх в Україні не буде, бо це велика ганьба усім нам.