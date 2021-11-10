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    Думки вголос

    137 вулиць в Україні досі носять ім'я окупантки

    • Вадим Поздняков

      Голова ГО «Світанок», співзасновник проєктів Декомунізація.Україна та Мова.Харків

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    Завдяки цій жінці, Путін легімітизував своє вічне правління Росією - 137 вулиць в Україні досі носять ім'я окупантки
    Завдяки цій жінці, Путін легімітизував своє вічне правління Росією
    фото з відкритих джерел

    Еталонна ганьба – іменем радянської космонавтки, яка є улюбленицею Путіна, до сьогодні називають вулиці в нашій державі

    Валентина Терешкова голосувала 1 березня 2014 року за окупацію Криму, а також саме вона стала ініціаторкою обнулення термінів президентства Володимира Путіна у 2020 році.

    Перейменувати названі на її честь вулиці можна за процедурою декомунізації, оскільки вона буля діячкою Комуністичної партії.

    Але навіть станом на сьогодні цих вулиць більше сотні.

    З початку весни цього року завдяки нам було перейменовано близько сотні(!) вулиць, які носили її ім'я, проте навіть зараз їх аж 137(!!!)

    Кількість вулиць Терешкової:137. Сто тридцять сім, Карл!

    За регіонами:

    Чернівецька область – 19

    Одеська область – 17

    Вінницька область – 16

    Хмельницька область – 14

    Херсонська область – 10

    Черкаська область – 10

    Рівненська область – 9

    Донецька область – 7

    Львівська область – 7

    Житомирська область – 6

    Київська область – 5

    Харківська область – 3

    Івано-Франківська, Чернігівська, Миколаївська області – по 2

    Київ, Одеська, Черкаська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Тернопільська – по 1

    Маю надію, що вже до наступного літа їх в Україні не буде, бо це велика ганьба усім нам.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Київ партії Чернівецька область
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    137 вулиць в Україні досі носять ім'я окупантки