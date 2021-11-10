137 вулиць в Україні досі носять ім'я окупантки

Еталонна ганьба – іменем радянської космонавтки, яка є улюбленицею Путіна, до сьогодні називають вулиці в нашій державі

Валентина Терешкова голосувала 1 березня 2014 року за окупацію Криму, а також саме вона стала ініціаторкою обнулення термінів президентства Володимира Путіна у 2020 році.

Перейменувати названі на її честь вулиці можна за процедурою декомунізації, оскільки вона буля діячкою Комуністичної партії.

Але навіть станом на сьогодні цих вулиць більше сотні.

З початку весни цього року завдяки нам було перейменовано близько сотні(!) вулиць, які носили її ім'я, проте навіть зараз їх аж 137(!!!)

Кількість вулиць Терешкової:137. Сто тридцять сім, Карл!

За регіонами:

Чернівецька область – 19

Одеська область – 17

Вінницька область – 16

Хмельницька область – 14

Херсонська область – 10

Черкаська область – 10

Рівненська область – 9

Донецька область – 7

Львівська область – 7

Житомирська область – 6

Київська область – 5

Харківська область – 3

Івано-Франківська, Чернігівська, Миколаївська області – по 2

Київ, Одеська, Черкаська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Тернопільська – по 1

Маю надію, що вже до наступного літа їх в Україні не буде, бо це велика ганьба усім нам.

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