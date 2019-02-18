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    Думки вголос

    Майдан - це про віру і перемогу, які потрібні нині не менше, ніж п‘ять років тому

    • Володимир В`ятрович

      Історик, публіцист, громадський діяч

    • Розсилка
    <span>Малюнок&nbsp;</span><a href="https://www.facebook.com/nikitavltitov?__tn__=%2CdK%2AF-R&amp;eid=ARCg8v23vdy2oSWZspfrZJomh8qpHCCe-1KGb2WKUqFCq0KF2rDWhMzLevpKS9DYhbiJcXsFrdvFaLGn" data-hovercard="/ajax/hovercard/user.php?id=100001714917168&amp;extraget - Майдан - це про віру і перемогу, які потрібні нині не менше, ніж п‘ять років тому
    Малюнок 

    Віра змусила лишитися на Майдані, зустріти сонце вранці 19 лютого разом із кількома сотнями шаленців, яких так і не посунули

    Майдан - це віра. Часто ірраціональна, але врешті переможна. 

    Коли в кінці листопада вийшов на головну площу країни, вірив - щось з того вийде. Хоча підстав сподіватися було вкрай мало. Слабка опозиція, агресивна і впевнена в собі влада, апатична більшість суспільства і злегка стурбований Захід. 

    Та Україна знов прокинулася, зуміла непросто повторити Помаранчевий майдан, але перевершити його. 
    Коли вночі 11 грудня стояв на барикаді на Інститутській - вірив достоїмо до ранку, переможемо. А розум кричав: «Дивися! тих, хто навпроти більше, вони сильніші, їх не спинити». Спинили. 

    У «довгу ніч з 18 на 20 лютого», розум диктував необхідність відійти, щоб мати сили потім повернутися. Ми почали готуватися до життя після поразки - обмінювалися контактами на Західній Україні, домовлялися про місця майбутніх зустрічей, готувались розгортати підпілля. А віра змусила лишитися на Майдані, зустріти сонце вранці 19 лютого разом із кількома сотнями шаленців, яких так і не посунули. 

    Побачити накритих закривавленими прапорами наступного ранку і натовп живих і свіжих, які, йдучи Прорізною, питали: «Де тут Майдан?». 

    Тому пам‘ятаймо про Майдан, бо це про віру і перемогу, які потрібні нині не менше, ніж п‘ять років тому.

    Джерело: блог Володимира В'ятровича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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